Las 10 mejores películas de Robert Redford que no te debes perder

El veterano actor ha aunciado su retirada coincidiendo con el estreno de su última película. Tras rodar más de sesenta películas decide jubilarse de la gran pantalla a los 81 años. A continunación repasamos algunas de sus mejores películas.

“Memorias de África” (1985)

Uno de sus papeles más recordados, el de galán en “Memorias de África”. Fue una de las películas más importantes de la década de los ochenta: la historia transcurre en 1914, cuando Blixen y su marido llegan a Kenia, donde él tiene una plantación de café. Ella se enamora de África y de su entorno, y también del misteriosos y seductor cazador al que interpreta Redford, una bonita historia de amor por la que no pasan los años.



“Brubaker” (1980)

Robert Redford interpretaba al alcalde de la prisión Henry Brubaker quien decidió pasarse por un preso para saber en que situación se encontraba la cárcel. Es un film durísimo donde se reivindica la lucha por los derechos humanos.

“Todos los hombres del presidente” (1976)

Inspirada en un caso real y en el libro del propio Bernstein, la película empieza siendo un simple caso de robo y deriva en uno de los mayores escándalos políticos de la historia de los Estados Unidos.

“El Golpe” (1973)

Un argumento dinámico donde no faltaba la comedia, la acción y los gánsters y una canción que ha pasado a los anales de la historia del cine. La historia se basa en dos timadores que deciden vengar la muerte de un compañero, que ha sido asesinado por orden de un poderoso gángster.

“El Candidato” (1972)

Refleja otra forma de entender la política. El joven demócrata, Bill Mckay, se presentó a las elecciones sabiendo que no iba a ganar, sabía que Nixon era el favorito y comienza a decir lo que piensa realmente de muchos aspectos de la sociedad. Su participación en la política es una mera forma de salir en los medios de comunicación.

“Dos hombres y un destino” (1969)

Otra vez junto a Paul Newman. Este western narra la historia de dos forajidos, algunas de sus escenas son las más conocidas y recordadas de la historia del cine, como aquella en la que Paul Newman lleva a la chica sobre una bicicleta bajo el sonido de “0Raindrops Keep Fallin' on My Head”.

“Descalzos por el parque” (1967)

Narra la vida de un exitoso abogado y una chica un poco alocada. Su primera vivienda es un pequeño apartamento que quieren convertir en un nidito de amor pero en el que comienzan a entrometerse desde el vecino de arriba hasta la madre de ella. Tendrán que buscar una solución para evitar un prematuro divorcio.

“Cuando todo esta perdido” (2013)

Redford interpreta a un viajero solitario que viajaba en un velero de 12 metros por el Índico y que sufre un impacto contra un contenedor que flotaba a la deriva. Un película en el que el agobio del protagonista es constante pero merece la pena verla.

“El jinete electrónico” (1979)

Un ex campeón mundial de rodeos (Redford) se dedica a vender desayunos enfundado en un traje con luces intermitentes. Jane Fonda es una atractiva presentadora de televisión que haría cualquier cosa por conseguir un buen reportaje.

“Nosotros en la Noche” (2017)

Su esposo falleció hace años, al igual que su mujer y, a pesar de vivir en un pequeño pueblo y ser vecinos desde hace décadas, mantenían poco contacto. Sus hijos viven lejos y se ven obligados a vivir solos, pero ella quiere entablar una relación y aprovechar al máximo el tiempo que les queda.