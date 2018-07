Dolor de cabeza y de muelas por culpa del cierre de iDental

La empresa iDental cerró el pasado mes de junio sin previo aviso las 25 clínicas odontológicas que tenía abiertas en toda España y dejando a “miles de pacientes” con sus tratamientos sin terminar. ''Uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en nuestro país'', ha dicho a COPE el Doctor Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. Más de 300.000 pacientes podrían ser los afectados por este cierre. Han perdido tiempo, dinero y lo más importante, no han recuperado su salud bucal. Este también es el caso de José López.

A sus 64 años, lleva desde 2014 esperando una solución que ahora parece que no va a llegar nunca. Residente en Toledo, José vio la posibilidad de tratarse cinco implantes por un precio mucho más asequible que en cualquier otro sitio. Pero en iDental solo se ha encontrado con citas aplazadas o anuladas de forma constante. Todo esto por el módico precio de 2.200 euros que no tiene esperanza de recuperar. Y la cosa no acaba ahí: además de que no han conseguido hacer nada por él, a día de hoy José sigue necesitando ayuda profesional, un dentista de verdad.

Aunque llevaba cuatro años en esta situación, no fue hasta hace unos días cuando José llamó desde Toledo a la clínica de Madrid: quería soluciones. Para su descontento, nadie cogía el teléfono y él, confuso y preocupado, decidió ir en persona. Lo que allí se encontró fue a la Guardia Civil en la puerta, llevándose todo lo que pudieran ser pruebas de lo que ha resultado ser la mayor estafa empresarial en los últimos años.

Ahora, como tantas otras personas, se siente desamparado porque no sabe a quién acudir. Varias plataformas en las redes sociales se alzan para pedir justicia y una compensación. Pero aún queda por ver a qué puerto llegan estas quejas ante IDENTAL, una empresa que además de dar quebraderos de cabeza, no ha solucionado dolores de muelas.