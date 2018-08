Un hombre confiesa el asesinato de su mujer e hijas tras hacer un llamamiento por su desaparición

Un hombre que hizo un llamamiento en televisión para pedir el regreso de su esposa embarazada e hijas ha confesado haberlas matado. Según los informaciones que se conocen, Chris Watts fue detenido justo después de confesar haber asesinado a su esposa Shanann Watts, de 34 años, y a sus hijas, Bella, de cuatro y Celeste, de tres, según informa la televisión Denver7.

La detención de Watts se realizó apenas unos instantes después de que diera una entrevista sobre el paradero desconocido de su familia, en la que dijo: «No tengo ni idea de a dónde fueron». Shanann, que estaba embarazada de 15 semanas y las dos niñas fueron declaradas «desaparecidas» el martes y el FBI y la Oficina de Investigación de Colorado las estaba buscando.

Ella regresaba a casa de un viaje de negocios antes de desaparecer de Frederick, Colorado, el pasado lunes. Chris dijo que estuvo con su esposa por última vez a las 5:15 de la mañana antes de irse al trabajo. Hablando en el programa Today de NBC, Watts dijo que él y Shanann habían tenido una charla «emotiva» esa misma mañana, pero no dio más detalles sobre el contenido de la conversación.

Señaló que le envió mensajes de texto en numerosas ocasiones, pero no recibió ninguna contestación. A última hora de mañana, revisó la cámara de su casa y vio que un amigo había pasado por allí pero nadie abrió la puerta. Watts dijo que corrió a su casa, pero no había nadie, a pesar de que el coche de Shanann estaba en el camino de entrada. Luego habló con la policía y denunció que no sabía dónde estaba su familia.