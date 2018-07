La historia de amor de Giuseppe Giordano, la foto de su mujer y el mar

Todos los días al atardecer la misma escena. En el paseo marítimo del pueblo de Gaeta, uno de los lugares preferidos por los antiguos romanos para sus vacaciones, Giorgio Moffa, el dueño de una pizzería veía como un hombre de caminar lento se sentaba sobre un pequeño muro para contemplar el mar justo enfrente de su establecimiento. La escena era enternecedora, porque no se sentaba sólo. Venía siempre acompañado con un portaretratos con la fotografía de su mujer. Quería que ella también disfrutara del mar que tantas veces habían contemplado juntos.

Conmovido por la historia, Giorgio Moffa decidió hacerle una fotografía que publicó en Facebook con el siguiente mensaje:

“Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así”.

Según revela el diario italiano La Repubblica, la historia se volvió viral con rapidez y el dueño del restaurante y autor de la fotografía, movido por la curiosidad se acercó un día para preguntarle por la razón de este sorprendente ritual.

Fue entonces cuando conoció la cerca la historia de amor de Giuseppe Giordano. Su mujer había fallecido hacía 7 años por una enfermedad. Le costaba asumir su pérdida. Y como no puede estar sin ella, lleva esa imagen enmarcada siempre consigo. Además siempre necesita sentirla cerca y cuando camina la mantiene firmemente apretada.