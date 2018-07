Cuando el grafiti es arte y no un problema para los ayuntamientos

Corrían los años 60 y en Nueva York nacía un movimiento adolescente: el grafiti. Los jóvenes neoyorquinos plasmaban sus pseudónimos en las paredes de sus barrios. Pronto, las paredes de todo el país se fueron llenando de pintadas. Algunas de ellas se hicieron famosas como “Taki 183”, “Seen” o “Cope2”. Prometemos que nosotros no tuvimos nada que vercon éste último.

El mundo del grafiti se fue extendiendo por todos los rincones del mundo, transformándose poco a poco en arte urbano. Sin embargo, a pesar de existir alternativas legales, hay veces que los grafiteros pintan sobre superficies en las que no deben hacerlo. Es el caso de nueve de ellos, que han sido detenidos por cometer 105 delitos. Se dedicaban a pintar sobre vagones de trenes de toda España. Los destrozos que acausaron están valorados en 420.000 euros.

Un grafitero nos ha contado que comenzó su andadura en este mundo con 12 o 13 años. Pintaba para que su nombre apareciera en las calles en un intento de autopromoción. Sin embargo, nos ha confesado que se dio cuenta de que no estaba agusto pintando en fachadas y se pasó a los muros de edificios y fábricas abandonadas. Grafitero: “Ya no me interesaba que lo viera la gente como autopromoción, sino que era pintar para llenarme a mí”

Se presentó a varios concursos de grafitis, logrando algún que otro premio. Sin embargo, confiesa que lo hacía para conseguir botes de pintura gratuitos, ya que la organización los regalaba a sus participantes. Más tarde, al terminar su carrera, un amigo suyo le encargó pintarle un mural en la fachada de su clínica dental. Tal fue la calidad de su grafiti que solo por el mismo le encargaron ocho murales más, pasando a vivir de lo que había sido su hobbie.

Son muchos los ayuntamientos que actualmente ofrecen muros en blanco para la práctica del grafiti. Es el caso del proyecto “Compartiendo Muros”, una iniciativa para mejorar el paisaje urbano de Madrid, con intervenciones de artistas y de gente del barrio. En primer lugar, los ciudadanos eligen el diseño. Más tarde, se comienza a realizar el mural entre todo el pueblo, con la supervisión del artista.

Existen alternativas para los más ecológicos a los que no les gusten las emisiones de los aerosoles. Estas prácticas consisten en plasmar grafitis con hierba o barro, normalmente con mensajes en favor del medio ambiente. También existen otras vertientes como el grafiti invertido. Se trata de grafitis que se realizan limpiando las superficies que estén sucias, dibujando con agua y jabón. Por tanto, si estás pensando en iniciarte en el mundo del grafiti, piensa bien cómo hacerlo, si de forma legal o ilegal.