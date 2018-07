El Gobierno paraliza el almacén nuclear en Villar de Cañas

El Gobierno ha decidido la paralización del permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) con el objetivo de "analizar con cierto detalle la situación del mismo".

Según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica, el pasado 5 de julio el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, envió al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, una carta solicitándole dejar en "suspenso" la emisión de un informe sobre la autorización de construcción del ATC.

El objetivo era analizar con detalle la situación del mismo teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado en el tiempo transcurrido desde enero de 2014. En esa fecha, el Ministerio de Industria solicitó los informes sobre la Autorización Previa o de Emplazamiento del silo nuclear que el Pleno del Consejo aprobó hace ahora tres años.

Fuentes del regulador nuclear han confirmado hoy a Efe la reciente recepción de la carta enviada por Industria para que suspenda la tramitación del permiso de construcción, al querer tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto. Sin embargo, estas fuentes han señalado que no saben cuándo se llevará el asunto al Pleno del Consejo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se puso en contacto telefónico anoche con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural castellanomanchego, Francisco Martínez Arroyo, para comunicarle oficialmente la decisión de paralizar el ATC en Villar de Cañas.

ALEGRÍA ENTRE LOS ECOLOGISTAS

Las principales organizaciones ecologistas han aplaudido hoy la decisión del Gobierno. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones, ha señalado que, aunque la suspensión del permiso de construcción del ATC "es una buena noticia, es insuficiente para acabar con el proyecto". En su opinión, los terrenos "no son los adecuados", como atestiguan los informes técnicos del CSN y del Colegio de Geólogos, "argumentos suficientes para dar el carpetazo definitivo y de forma inmediata" a las obras del silo nuclear.

Para este colectivo, que asegura haber pasado "de la euforia de primeras horas de la mañana a la prudencia", la ministra "debería denegar" la Autorización Previa o de Emplazamiento "para impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar las obras". Paco Castejón, responsable de Energía de Ecologistas En Acción, ha mostrado su "satisfacción, porque se impone la sensatez en la política de gestión de residuos, que ha sido errática desde siempre en este país". En su opinión, el ATC "es una instalación que, debido al retraso, no sirve ya para nada" y su construcción es "insensata" porque el emplazamiento "es inaceptable" y tiene "un alto valor natural".

La población de Villar de Cañas "está a favor de la instalación, porque los incentivos serían enormes", ha subrayado, pero los pueblos de alrededor "que sufrirían los transportes y los riesgos no están tan contentos, porque no recibirían ningún beneficio". El anuncio del Gobierno "es un primer paso hacia una política nuclear diferente", ha dicho Castejón, quien también ha aplaudido las "señales" dadas por el Ejecutivo en el sentido de que no se alargará la vida útil de las centrales y ha reclamado que "la política de residuos no se separe de la política nuclear". Greenpeace ha recogido en su cuenta de Twitter la noticia y ha señalado que "los muchos años de trabajo y protesta contra el #CementerioNuclear de Villar de Cañas están dando sus frutos".

Por su parte, Equo ha valorado la iniciativa del Gobierno y ha señalado que "es momento de reclamar un plan de cierre de las nucleares y un nuevo plan de residuos radiactivos, en línea con el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, del cierre progresivo del parque nuclear. "La decisión de poner fin al proyecto del ATC debe poner punto y final a un proceso mal realizado, ya que en su día se decidió la ubicación por motivos políticos y no técnicos", ha declarado Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo,

En el otro extremo, el Foro de la Industria Nuclear Española, que integra a más de 50 empresas e instituciones favorables a la continuidad e impulso al sector de la energía nuclear, no se ha querido pronunciar a la espera de "propuestas firmes" y al "no haber de momento cambios normativos ni decisiones legales al respecto". Y la candidata a la Presidencia del PP, Soraya Saénz de Santamaría, ha considerado que "sería bueno" que el Gobierno diera explicaciones en el Congreso y en el Senado sobre la decisión de paralizar el permiso de construcción del ATC.