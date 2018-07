Fallece una niña de diez años tras someterse a unas pruebas de alergía

Una niña de 10 años ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras ser sometida a unas pruebas de alergia, y aunque será la autopsia la que determine las causas de su muerte, los facultativos del centro hospitalario no creen que haya relación entre esas pruebas y la parada cardiorrespiratoria que sufrió la pequeña momentos después de haber sido examinada en unas rutinarias pruebas alérgicas.

Fuentes sanitarias han informado a EFE de que el fallecimiento de la niña se produjo el pasado martes en el centro hospitalario valenciano, donde tras realizarle las pruebas de alergia la pequeña se sintió mal y los médicos intentaron reanimarla durante casi dos horas, sin éxito. Se trata de una prueba sin apenas riesgos, por lo que los médicos reconocen que no hay una causa-efecto entre la comprobación de si la niña tenía alergía y el posterior paro cardiaco que sufrió.

Según la información del diario Levante-EMV, la niña ya había terminado las pruebas y cuando se disponía a abandonar el hospital con su familia. La menor fue al baño y, al salir, comunicó a su madre que sentía un dolor de cabeza muy intenso y a continuación se desplomó.

Según la dirección del Hospital Clínico de Valencia "no es una situación de mala praxis" y, además, han reconocido que los profesionales "se volcaron con la niña" e incluso sus padres vieron que no había habido una falta de atención. Por ahora, la única hipótesis que se sostiene es que podría ser una "evolución de las muchas desconocidas que se producen en medicina". Pero los facultativos del centro hospitalario no encuentran, de momento, una explicación. No obstante, añaden que será la autopsia la que finalmente determine las causas exactas del fallecimiento de la niña de 10.