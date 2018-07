Tras la aprobación del Govern catalán del decreto que autoriza la venta directa de la leche cruda entre el ganadero y el consumidor, está dando mucho de que hablar, y es que, ¿existen riesgos que pueden llegar a afectar a la salud de los consumidores?, ¿cuáles son los problemas que presenta tomar directamente leche cruda?.

Julian Stratenschulte

El sabor de la leche cruda es para muchos de los que llegan a los 40 de edad, un sabor cremoso y único que les permite volver a la infancia y revivir aquellos momentos donde aún no se generalizaba el tratamiento UHT de la leche -es decir, calentar el producto a más de 135ºC-. Antiguamente, la leche era un producto de primera necesidad que se adquiría directamente de la vaca o de los establecimientos que vendían la leche en bolsas sin ningún tipo de precaución.

A día de hoy, “volver” a esos tiempos en cuanto a la manera de adquirir y consumir la leche, presenta una serie de riesgos, como puede ser el contagio de Salmonela, Campylobacter y E.Coli, que son microorganismos que están presentes en las heces. Otro peligro es la presencia de una bacteria que puede ser muy grave para los más pequeños; Listeria monocytogenes.

Es por ello, que para no obtener verdaderos problemas de salud y evitar los riesgos, es necasario estar bien informados y seguir unas recomendaciones. El hervir la leche previamente, enfriarla y consumirla son pasos que se deberían de respetar y tener en cuenta. Llegamos a la conclusión de que no sería excesivamente arriesgado el consumo de leche cruda -si se tiene en cuenta lo anterior- puesto que los beneficios inherentes que encontramos en esta leche, no los encontramos en la leche de los supermercados.