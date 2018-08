Esta es la asombrosa experiencia de Carme Chaparro con Instagram

Acostumbrarse o no, da igual, eso no importa, porque las redes sociales son las redes sociales, las anfitrionas de Internet, las que llevan el timón de muchos de nosotros, o bien por trabajo, o bien por ocio. Y es que cuando realizamos una simple búsqueda de algo de nuestro interés, automáticamente aparece en anuncios publicitarios en diferentes web, etc. Y claro, queda grabado, ya que los sistemas publicitarios utilizan permisos que nosotros mismos concedemos a las aplicaciones que descargamos con el fin de saber todo sobre nosotros. Esto en ocasiones puede que no nos guste o quizá nos descoloque, como le pasó a la periodista Carme Chaparro.

La presentadora de Cuatro publicó a través de sus redes lo siguiente: “Me acaba de pasar algo bastante extraño”, y seguía con una serie de comentarios donde contaba lo sucedido.

Me acaba de pasar algo bastante extraño (abro hilo). Hace cosa de una hora le hecho una fotografía a una crema facial que me quería comprar (luego no hay quien se acuerde de los nombres, así que foto al canto y listo). Es de una marca aún muy poco conocida. Canadiense. — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018