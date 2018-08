Si eres de tatuajes, mucho ojo

Vas andando por la playa. Ves a un señor vendiendo collares de conchas. Te quitas la arena de los pies en una de las miniduchas que ha instalado el ayuntamiento. Te pones las chanclas otra vez y te acercas al paseo marítimo para buscar el menú del día más barato de la zona. Pero de camino ves un cartel: "tatuajes de verano. ¡En tres semanas se borra!".



Son los tatuajes de JENA. Se imprimen en tu piel con un tinte natural rojizo de origen árabe que lleva ese mismo nombre: Jena o arjeña. Los artistas utilizan la técnica Mendhí. Trituran la hoja seca del arbusto LAWSONIA ALBA y después lo colocan con una pequeña aguja bajo tu epidermis, la primera capa muy finita de piel que tenemos los humanos. Los diseños pueden ser espectaculares, y a las tres semanas desaparecen. Para conservar este tinte, en ocasiones se mezcla con PPD: parafenilendiamina, un componente que puede irritar nuestra piel. La doctora Adriana Juanes es dermatóloga en el Instituto Médico Láser.

"Hay que valorar que sean tatuajes puros. Que no lleven sustancias aditivas porque pueden ocasionar graves de eccema de contacto que luego se cronifican y hacen que esa tinta no se vaya tan fácilmente"



Si noto esta irritación en mi piel, ¿qué tengo que hacer?



"Lo ideal sería aplicar rápidamente una crema con corticoide para reducir la inflamación y el eccema de la piel. Y acudir al dermatólogo para valuarlo".



Nos dicen los expertos que si te has decidido firmemente a hacerte un tatuaje, lo más seguro es acudir a un salón homologado. Pero claro, esos diseños son permanentes.



Tienes que elegir: lo temporal que puede llegar a irritar, o lo infinito, más profesional. Pero si eliges esto último tienes que saber que como en los grandes pasos que damos en la vida: ya no hay vuelta atrás.