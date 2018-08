Encuentra una pitón en el baño de su casa en Ciempozuelos

Una mujer se ha visto sorprendida al encontrarse una serpiente pitón, de alrededor de un metro de largo, en la noche del 1 de agosto en el baño de su propia casa en Ciempozuelos, al que llegó tras escaparse de un terrario de un vecino de la zona. Al encontrarse al animal, la dueña del piso llamó a la Guardia Civil, que aunque no tratarse de un animal venenoso, se trasladó al SEPRONA. A continuación, la pitón fue enviada al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Tres Cantos. La serpiente no contaba con microchip ni estaba dada de alta como animal doméstico por lo que no se puede interponer ninguna denuncia.