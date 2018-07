Una vez finalizado el curso escolar, muchos son los niños que esperan el comienzo de una nueva aventura; el campamento de verano. Esto es lo que esperaba especialmente Valentina, una niña de siete años natural de Hazas de Cesto, que deseaba asistir al campamento de su pequeña localidad con su hermano de cuatro años, Alejandro.

Sin embargo, el pasado dos de julio cuando los pequeños, acompañados por su madre se dirigieron al campamento, se econtraron con una sorprendente discriminación. La monitora les comunicaba que Alejandro no podía quedarse en el centro por el hecho de tener síndrome de Down, y en el centro no contaban con un personal formado para hacerse cargo de él.

Ante la impactante situación, de vuelta a casa, Valentina no dudó en preguntar a sus padres acerca de lo sucedido con la monitora entre lágrimas. Una situación muy dura y de difícil comprensión para una niña de solo 7 años, que a pesar de entender que su hermano “es especial”, no tiene la suficiente madurez para comprender del todo lo que supone tener una discapacidad.

Alejandro Solana, padre de los niños, realizó la inscripción del campamento de verano con dos semanas de antelación, asegurando que su hijo padecía de síndrome de Down, a lo que no pusieron impedimento alguno. Asimismo, le aseguraron que contarían con monitores especializados que podrían atender las necesidades del pequeño.

Una vez trascendida la noticia, el Ayuntamiento ha tratado de excusarse diciendo que no cuentan con monitores especializados para la atención de su hijo y que las actividades llevadas a cabo en el campamento no las podría realizar. Además, el alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz, reconoce “Nunca habíamos tenido ningún caso», admite. Explica que han intentado contratar a algún monitor con la formación necesaria para atender a Alejandro, pero que resulta imposible a estas alturas”.

Lo que pretende la familia con lo sucedido es ayudar a otras familias que estén atravesando estas situaciones y no se manifiesten, como también, luchar para que su hijo pueda llegar a mantener una relación con otros niños de su edad, sin recibir ningún menosprecio o discriminación.