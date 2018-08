Dani Rovira estalla con sus seguidores en las redes sociales

Todos sabemos que Dani Rovira es un gran defensor de la adopción de los animales y así lo demuestra no solo en la sección de El Hormiguero, sino a través de sus redes sociales, donde comparte y realiza publicaciones de casos de perros y gatos abandonados.

Sin embargo, el actor ha tenido que realizar una serie de Stories en Instagram dirigidas a aquellas personas con las que no piensa colaborar: "El próximo/a que me mande mensaje para que le coloque la camada que ha tenido por no castrar a sus perros o gatos lo mando a tomar por culo", indicó Rovira.

El actor, se mostró bastante cabreado con aquellas personas que le envían ese tipo de mensajes, con la finalidad de mentir: "El próximo/a que me mienta diciendo que se lo ha encontrado cuando lo que realmente pasa es que es suyo y le quiere dar largas le buscaré y le ataré a la farola de una gasolinera con un bebedero de agua estancaíta", añadió.

Al final, publicó un ejemplo de un mensaje en el que se veía que había cumplido con lo que había avisado y advertido en las Stories anteriores.