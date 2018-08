Son muchos los españoles en el extranjero que siguen la actualidad de nuestro país a través de la Cadena COPE. En esta ocasión, tres oyentes fieles a la sintonía de COPE nos explican cómo, mediante la web y la aplicación, les acompaña en su día a día fuera de nuestras fronteras.

Ramón escucha COPE desde Cancún: “Sois la luz que me acompaña todas las mañanas a mi trabajo en Playa del Carmen”

Ramón lleva siete años casado con su mujer mexicana. Nos confiesa que a veces tiene que irse a escuchar 'Tiempo de Juego' solo porque allí no entienden el buen ambiente que desprenden Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo del programa. También se considera mu seguidor de Carlos Herrera, “Las mañanas son muy amenas gracias a Carlos, si por cualquier circunstancia no puedo escuchar los monólogos en directo, me descargo los pódcast para seguir la actualidad de España”.

Puri desde Viena: “Lo primero siempre un café y Herrera en COPE”

Nada más levantarse, Puri se prepara un buen café y sintoniza con su Ipad 'Herrera en COPE'. “Me encanta su forma de dar las noticias y cómo cuenta los problemas de España, pero lo que más me gusta es las entrevistas y las preguntas que formula a los invitados para conseguir las mejores respuestas”. Su tablet la acompaña por todos los rincones de la casa mientras la programación de la Cadena COPE forma parte de su rutina diaria.”Es como una parte de nuestro país aquí en Viena”.

Ayala desde Nueva York: “La Cadena COPE ofrece contenidos diferentes y siempre cercanos al oyente, tiene el mejor equipo”

En EE.UU. también está presente la CADENA COPE. En esta ocasión, Ayala nos cuenta que siempre lleva la aplicación en su móvil y si la jornada de trabajo es tranquila, COPE le acompaña en su rutina diaria. “Me encanta Carlos Herrera, Ángel Expósito y Cristina los fines de semana. Son todos geniales y nos hacen sentir como en casa”.