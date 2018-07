CIAIAC: con las recomendaciones el accidente de Spanair no hubiera ocurrido

ACCIDENTE SPANAIR

Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), y vicepresidente de ésta en 2011 -cuando se aprobó el informe del avión de Spanair siniestrado-, Manuel Hita, ha dicho que, si se hubieran seguido las recomendaciones, el accidente no habría ocurrido.,"Si no hubiese habido que implementar esas recomendaciones (en relación a las que ofreció la CIAIAC a raíz del suceso) porque ya estaban hechas, el accidente no habría ocurrid