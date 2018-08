Calvo anima a víctimas a pedir ayuda a ayuntamientos para salir de violencia

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha subrayado hoy que las mujeres tienen que saber que para "salir de las tinieblas de la violencia" y pedir ayuda también pueden acudir a sus ayuntamientos, donde se las escucha y se las atiende.

En un vídeo, Calvo hace balance de las primeras medidas adoptadas en materia de violencia machista y subraya que "por fin" el Pacto de Estado en esta materia "funciona" porque los recursos ya están puestos en marcha, tras el acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitirá "hacer políticas de prevención".

"Todos hemos de arrimar el hombro a un Pacto de Estado que nos obliga a todos a ser leales, a coordinarnos en los esfuerzos, a poner los recursos que ya están en marcha con un acuerdo del Gobierno con el resto de responsables", ha subrayado la ministra de Igualdad.

Ha recordado que el próximo año el Ejecutivo destinará 20 millones de euros más a los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género con el fin de que las mujeres de cualquier rincón de España sepan que deben salir de la violencia, "y que en su lugar mas cercano, que es su ayuntamiento, las pueden escuchar".

"Las mujeres tienen que saber que para salir de las tinieblas de la violencia pueden ir a sus ayuntamientos, se las escucha, se las atiende y ellas son libres para tomar sus determinaciones", ha incidido Calvo, quien ha insistido en que todas las revisiones de leyes acordadas en esta materia estarán listas antes de final de año.

A juicio de la vicepresidenta, un país digno no se puede permitir que las mujeres no se sientan seguras, tras lo que ha abundado en que en las políticas contra la violencia de género "todos están concernidos, particularmente, los hombres, que tienen que ayudar a que se sepa que "los varones violentos no son hombres que se comporten con dignidad, ni siquiera con valores democráticos en sus relaciones personales".