La caída de la plataforma de Vigo causó 377 heridos, solo 7 siguen ingresados

Siete personas continúan hospitalizadas por el desplome de una plataforma la pasada medianoche en Vigo, durante el festival de música y deporte "O Marisquiño", accidente que, según los primeros indicios, pudo deberse a un fallo estructural de la construcción y que se saldó finalmente con un total de 377 heridos.

El siniestro se registró poco después de la media noche. La estructura de madera sobre la que se encontraban cientos de jóvenes de marcha en el paseo portuario se vino abajo.

Las escenas de confusión y gritos abrieron paso a una larga noche de rescates, mientras, con la mañana, empezaron a llegar los primeros intercambios de responsabilidades entre el Ayuntamiento y el puerto por el mal estado de la plataforma.

De los afectados ingresados, tres están en el hospital Álvaro Cunqueiro -uno en la UCI-, otro fue trasladado de este centro al complejo de Santiago, y los tres restantes permanecen en la clínica Povisa.

En total, 377 pacientes, con lesiones de diferente consideración, recibieron atención médica, según ha informado en un comunicado, ya con los datos actualizados, la Consellería de Sanidad de la Xunta.

Por centros, 172 pacientes fueron socorridos en el Hospital Álvaro Cunqueiro, 35 en el PAC de Vigo, 4 en el PAC de Redondela, 94 en Povisa, 26 en Fátima, 11 en el Hospital Montecelo, 7 en El Castro, 1 en Concheiro, 3 en Domínguez y 24 en el punto de atención del 061.

Los recursos movilizados para prestar auxilio a los heridos, informa este departamento autonómico, fueron 5 UVIs, 12 ambulancias de soporte vital básico, 24 ambulancias de apoyo, 3 ambulancias de Cruz Roja, 2 equipos sanitarios del PAC, 3 vehículos de apoyo logístico y 1 vehículo de Protección Civil.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los más contundentes al pedir que se diriman responsabilidades: "No se puede ocultar nada de lo que haya podido ocurrir", "es un disparate de siniestro" o "estamos abochornados", han sido alguna de sus frases.

Su número dos, Alfonso Rueda, ha recordado que una semana antes del accidente, el Partido Popular de la ciudad de Vigo ya había advertido en Twitter del mal estado del paseo de las Avenidas, ubicado en el puerto de la urbe viguesa, donde se desencadenó la tragedia.

No en vano, la portavoz del PP de Vigo, Elena Muñoz, describía en su cuenta de Twitter la plataforma que ha protagonizado la catástrofe de Vigo con los términos "no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire," y concluía "esperemos por el bien de todos que no pase nada".

La Autoridad Portuaria de Vigo ha remarcado en un comunicado difundido este lunes que, aunque el espacio donde se produjo es de titularidad portuaria, la autorización y la vigilancia de un evento de estas características corresponde al Ayuntamiento.

En este sentido, la Autoridad Portuaria se remite a la Ley 10/2017 de 27 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia.

Además, las autoridades portuarias indican que existe un convenio de colaboración suscrito en el año 1992 entre el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y la Autoridad Portuaria que establece que el consistorio "se compromete, durante 50 años (...), al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación (...)".

La Autoridad Portuaria de Vigo contratará, una vez que la Policía Judicial finalice su trabajo y levante el acceso a la zona, un servicio de peritaje "independiente" para conocer el estado en el que se encuentra la estructura y las posibles causas del accidente.

El alcalde, por su parte, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se ha cumplido con todo lo que era su responsabilidad.

"Nosotros solicitamos al Puerto el plan de auto-protección y todo estaba correcto; el aforo de 4.500 personas que había fijado la organización no se sobrepasó", ha dicho el alcalde, Abel Caballero, tras visitar a los heridos que aún están ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El accidente, que la organización ha descartado que obedezca a un exceso de aforo, ocurrió esta medianoche en la ciudad de Vigo cuando, durante la celebración del festival O Marisquiño en la zona portuaria. No se teme por la vida de los más perjudicados.