Asociación guardias civiles urge un plan de intervención ante asaltos Ceuta

La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC-GC) ha urgido hoy al Gobierno a que desarrolle un "plan de actuación e intervención extraordinario" ante la "gravedad y reiteración" de asaltos violentos a la valla de Ceuta como el de esta mañana, en el que siete agentes han resultado heridos.

Dicha asociación ha informado a Efe de que, como ya hiciera con el anterior asalto producido en julio por parte de más de 600 inmigrantes, se querellará igualmente contra este nuevo grupo, que asciende a 116.

"No solo están en riesgo los guardias civiles que por número muy inferior a los asaltantes no pueden evitar la entrada y permanencia por la fuerza en territorio español de éstos, sino que la población de Ceuta no puede seguir alarmada ante las embestidas de estos subsaharianos desesperados", subrayan desde IGC.

Por ello, ha reclamado al Gobierno un plan de actuación e intervención extraordinario "ante esta eventual amenaza y consumado ataque", que incluya medidas y "medios disponibles ad intra y ad extra de nuestras fronteras para llevarse a efecto con la urgencia necesaria" y en el que intervengan grupos multidisciplinares con presencia de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.