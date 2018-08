Ábalos asegura que hay puertos más cercanos que los de España para acoger al Aquarius

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido que existen otros puertos más cercanos que los españoles dispuestos a acoger los 141 inmigrantes que transporta actualmente el Aquarius, y ha destacado que esto "no es una carrera". En declaraciones a los periodistas tras visitar varias de las urbanizaciones afectadas por el incendio declarado la semana pasada y que afectó al término municipal de Gandia, ha explicado que el derecho humanitario entiende por puerto seguro "el primer puerto que haya cerca del barco".

Ha señalado que en este caso, el Aquarius está cerca de Túnez por lo que tiene "varios países con puerto seguro, como Malta, Italia, por no hablar de Argelia, Marruecos o Francia", por lo que España "no es el país de recepción". Ábalos ha asegurado que la situación actual del Aquarius no es la misma que la de hace unos meses, cuando Valencia se ofreció y acogió a los más de 600 migrantes que transportaba este barco.

En aquel momento, ha dicho, "era un barco sobrecargado con más de 600 inmigrantes"; "ningún país quería hacerse cargo y estaba absolutamente desbordado. Era una cuestión de vida o muerte. Era puro salvamento", ha destacado el ministro. Ahora, sin embargo, ha afirmado, "la situación es distinta, hay puertos italianos y franceses que han mostrado su disposición a acogerlos" y ha señalado que "no se trata de una carrera". "En aquel momento era un barco que nadie quería asumir y ahora sí hay puertos dispuestos", ha insistido.

Sobre la oferta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quin Torra, de acoger al Aquarius, Ábalos ha recordado que los puertos "no son de las ciudades" y ha insistido en que antes de Barcelona, esta embarcación "tiene otros puertos" que se han ofrecido. "Lo ha hecho Nápoles y Palermo, lo ha ofrecido Córcega y están antes que España. Si hablamos de política europea, hablamos de política europea".