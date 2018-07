Desde el pasado jueves, los representantes de las dos candidaturas que aspiran a presidir el PP, hacen cuentas y suman apoyos, pero desde el entorno de Soraya Sáenz de Santamaría ya han dejado claro que la victoria será para la ex-vicepresidenta. La sensación es que la cosa va muy bien. Son muy optimistas. Ganarán, dicen, “con más que claridad”.

Y es que, piensan, los cálculos de Pablo Casado no son buenos: no es cierto que todos los que apoyaron a Cospedal vayan a respaldarle ahora a él. De hecho, hay muchos que han mostrado su disposición a votar por Sáenz de Santamaría.

El vicesecretario de Comunicación, insiste, sin embargo en rechazar la idea de conformar una lista unitaria. Llegará hasta el final, porque, piensa, la victoria de su contrincante no fue tan abrumadora, y se puede remontar. La ex-vicepresidenta llamará, sin embargo, en los próximos días tanto a Casado como a María Dolores de Cospedal para insistir en que quiere liderar un PP por adición, no haciendo tábula rasa con todo lo anterior.

Fuentes cercanas a Sáenz de Santamaría no ocultan su malestar por las críticas vertidas por Casado a la llamada operación diálogo. Se habló con las instituciones catalanas a nivel gubernamental y de partido mientras se mantuvieron dentro de la ley, recuerdan, pero después se rompió completamente toda relación, y Casado que formaba parte del comité de dirección del PP, “nunca dijo nada”, aseguran. Por eso creen que con su estrategia de los últimos días está demostrando una gran falta de experiencia política.

Mientras tanto, el Comité Organizador del congreso del PP ha dado largas a la propuesta de celebrar un debate entre ambos candidatos. De hecho, el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, ha dejado claro que la idea no entusiasma en la formación. Es “innecesario”, dice, sobre todo porque, a los únicos que puede favorecer son a los partidos de la oposición.

Casado, sin embargo, sigue reivindicando confrontar ideas con su contrincante, a la que echaría en falta su “falta de ideología”. El entorno de Sáenz de Santamaría reitera que no tienen miedo a hablar públicamente, pero apuntan que ese debate, “debe beneficiar al PP”, y recuerdan, que en el próximo congreso, no se va a hablar de ideas, porque no se van a debatir ponencias . “No se trata pues, aseguran, de hacer un PP nuevo, sino mejor”.