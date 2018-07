Santa Marta

Tal y como cuenta el Evangelio, Cristo pasa la tarde en su casa y María se sienta a los pies del Señor, mientras Marta se multiplica en el servicio para dar abasto hasta que cansada le pide a Jesús que haga de juez para que mande a su hermana que le eche una mano. La respuesta del Maestro es que María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Cuando Lázaro enferma gravemente, manda recado para que el Señor venga pronto a curarle. Sin embargo cuando llega cuatro días después, Marta se echa a sus pies, diciéndole que si hubiese estado no habría muerto su hermano. Aun así, hace un gesto de Fe al reconocer que todo lo que pida al Cielo, Dios se lo concederá. Cuando Cristo se presenta como la Resurrección y la Vida con el poder de resucitar al que crea en Él, la propia Santa vuelve a manifestar cómo cree en que resucitará en el último día, al final de los tiempos, al no saber lo que el Maestro iba a hacer minutos después. También ella sirve en la cena que Lázaro le ofrece después de haber sido resucitado, a la que asisten también los discípulos. Es Patrona del gremio de hostelería.

Iconografía: Se le representa con su hemana María sirviendo al Señor.