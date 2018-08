Una mujer aparece muerta en la playa de Oyambre.

El cuerpo sin vida, que apareció la pasada jornada flotando en la playa de Oyambre, frente a la zona del arenal de Valdáliga, pertenece a una joven, de entre 18 y 30 años. La víctima tenía un fuerte golpe en la cabeza, iba parcialmente vestida y no llevaba encima su documentación. No obstante, los servicios de emergencia han apuntado que la mujer no presentaba signos de violencia. Fueron unos surfistas los que dieron el aviso a la Guardia Civil sobre las dos de la tarde. Una vez se trasladó el cuerpo a la orilla trataron de reanimarla durante 45 minutos. No obstante, se calcula que llevaba un día muerta. Los agentes en estos momentos están investigando lo sucedido y tratando de identificar a la víctima, de la que tampoco se conoce su procedencia, a la espera de que la autopsia determine las cusas de la muerte.