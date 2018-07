El Consejero de economía da por zanjado el cese de la directora de Economía Monserrat Garcia

Sota no entiende porque Monserrat García si tiene alguna prueba que certifica que pueda existir algún tipo de irregularidad, haya tardado tres meses en hacerlo público y no haya acudido antes a los Tribunales. El consejero de economía no comprende la actitud tomada por la ya ahora ex- directora general para lanzar estas acusaciones. Asegura que mantuvo una reunión con ella y que está en ningún momento le comentó nada. Respecto a que se enteró de su cese por la prensa, Sota, mantiene que intentó hablar con ella por teléfono y que no se le cogió

En cuanto a las informaciones aparecidas sobre que posibles irregularidades en el convenio de cesión de la marca Racing , hayan sido los causantes del cese de Monserra Garcia, Sota asegura que es totalmente mentira y que este contrato todavía se está estudiando.