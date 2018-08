El padre James Martin propone acoger en la Iglesia la riqueza personal de sus hijos homosexuales

El sacerdote jesuita James Martin ha participado en la ponencia del Encuentro Mundial de las Familias que ha tratado sobre cómo las parroquias pueden dar la bienvenida a los católicos LGTBI, a sus familias y a sus padres.

El también editor de la publicación jesuita “América” ha contado al comienzo algunos casos de exclusión de miembros de la Iglesia de las personas homosexuales. Ponía como ejemplo el caso de un enfermo agonizante para el que una enfermera católica no encontraba un sacerdote, porque se trataba de una persona que se reconocía abiertamente homosexual y no lo querían atender.

Cristina López Schlichting, locutora principal de Fin de Semana COPE, ha asistido a la ponencia de Martin, que resaltaba también que “es tremendamente injusto que la acogida o no de los homosexuales esté dependiendo de cada parroquia o de cada párroco”. “Él afirma que la homosexualidad no se elige, que no es una cuestión de una elección o una adicción de una persona y que, en consecuencia, no puede ser objeto de una acusación”, subraya Cristina.

El también consultor del Dicasterio para la comunicación, se ha referido a la experiencia de sufrimiento de estas personas desde los frutos que ha visto en muchos de ellos. “Los gays y las lesbianas traen una gran serie de valores, incluidos una gran capacidad de compasión, de perdón y una enorme perseverancia”. Ha añadido que la respuesta por, desde esa situación, apostar por la Iglesia católica les ha conllevado una respuesta negativa. “Aquellos que se han adherido a la Iglesia, han tenido que hacer una opción muy radical porque son objeto de desprecio, de indiferencia, de maltrato. Han hecho una opción muy deliberada por el catolicismo, por lo que constituyen un bien”, explica Cristina sobre las palabras de Martin.

Jesús no fue a Zaqueo por sus pecados

El sacerdote se ha referido al caso de Zaqueo para ilustrar sus tesis desde el Evangelio. Zaqueo es un pecador conocido y público, al que en el Evangelio el Señor no se dirige desde sus pecados, si no comunicándole que va a ir a cenar a su casa. En este sentido, ha subrayado Martin que la comunión y acogida son previas a la conversión a la persona, y que esa es la prioridad.

Ha recordado, además, que la Congregación para la Doctrina de la Fe condenó hace muchos años la persecución de los homosexuales. Hay países en los que esta tendencia cuesta la vida e incluso se practican violaciones a mujeres lesbianas para “curarlas” de su lesbianismo”.

“En la Iglesia, acogemos a las personas independientemente de sus pecados, porque todos somos pecadores. Es frecuente en las comunidades, el abrazo a las personas que mantienen relaciones prematrimoniales, o viven en pareja antes de casarse o practican la anticoncepción en el matrimonio, y en el caso de la sexualidad de estas personas nos manifestamos especialmente rigurosos”, reflexiona la periodista de COPE.

Cristina manifiesta que las personas homosexuales forman parte de la sociedad y no se puede ser indiferente a ese hecho desde la Iglesia. “Hay homosexuales en nuestros puestos de trabajo, en nuestras familias, entre nuestros hijos. La iglesia tiene que abordar este debate. No se puede excluir a nadie del amor de la Iglesia en virtud de su tendencia sexual”, concluye.

