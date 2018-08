Estrella Arjomil, la española que lucha contra la lepra en Mozambique

“Tengo la gran suerte de estar once años aquí” afirma Estrella Arjomil, que ha vivido siete años en Maputo y lleva cuatro en Cabo Delgado.

Estrella se dedica a trabajar con personas afectadas por la lepra, se desplaza a las aldeas donde están los enfermos, les atiende y les acompaña. Sin embargo, en el país están presentes muchas otras enfermedades. La tuberculosis, por ejemplo, es un problema endémico del país, así como también hay muchos problemas de parásitos y desnutrición. Por ello, la misionera cuenta que ayudan a todo tipo de enfermos y necesitados, no solo a los que padecen lepra.

Es un trabajo dedicado totalmente a la vida de los demás, a veces el misionero pone en riesgo su propia vida. Por eso, Estrella compara su trabajo con el de una madre, “miras más al otro de lo que miras tu propia vida” señala.

Llegar a las aldeas no es una tarea fácil. Las comunicaciones no son buenas y los medios tampoco. Estrella reconoce que alguna vez se ha llevado las manos a la cabeza al ver el camino que tenía que atravesar para llegar a su destino. Pero, al final, “te das cuenta de que el amor va mucho más allá, no te pones a mirar las fuerzas ni los peligros sino a aquellas personas a las que quieres llegar. Si tu no llegas se van a quedar ahí empeorando y es eso lo que te da un poco de alas y te saca el lado humano”, explica Estrella.

Estar fuera de casa y, sobre todo, a miles de kilómetros no siempre es fácil. Estrella explica que lo que más echa de menos es a su familia aunque reconoce que ahora la comunicación es sencilla y la tecnología hace la distancia más fácil.