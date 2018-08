La Conferencia Episcopal pide que se respete la legislación en la publicación de sus bienes inmatriculados

El Gobierno ha mostrado este martes la voluntad de publicar los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica, una vez concluya el listado que está elaborando, y para ello el Ministerio de Justicia estudia la forma de hacerlo para respetar la Ley de Protección de Datos y la Ley Hipotecaria. Según han explicado a Efe fuentes de Justicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho pública su intención de dar a conocer esa lista de bienes inmatriculados por la Iglesia. En una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Antonio Hurtado, el Ejecutivo señala que "se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación" garantizando la legislación.

Tras este anuncio, la Conferencia Episcopal ha manifestado su voluntad de no hacer valoraciones sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro siempre y cuando dicha publicacion se haga conforme a la legislacion vigente y opere el principio de no discriminación.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, ha destacado que en España "existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil y que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, en todo, también en su capacidad de inmatriculacion de inmuebles".

Barriocanal resalta que la Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia. "Las 23.000 parroquias y los varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registo hasta finales de los años 90. En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos". Además, "el proceso de inmatriculacion por certificacion no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no concede la propiedad simplemente la registra. Los bienes se adquieren a traves de los sistemas que prevé la legislacion con carácter general. Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculacion por certificacion previstos en la ley (y que dejaron de ser operativos en 2015), lo único que se procuró es dejar constancia de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla. En cualquier caso, la propia legislacion prevé mecanismos para corregir los errores si los hubiere en dicho proceso ya que, como hemos indicado, la inmatriculacion no es un mecanismo de adquisicion de la propiedad".

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española recuerda que los más de 3.000 bienes inmuebles de interes cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España "aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica muy relevante a nuestro pais. De acuerdo con un estudio publicado por la prestigiosa consultora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economia nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB)".