Instagram trabaja en permitir a los usuarios con perfil público eliminar seguidores

Desde hace meses, Instagram permite a sus usuarios con perfil privado eliminar libremente a los seguidores que deseen para limitar así por completo el acceso a su contenido pero sin tener que bloquearlos. En las últimas semanas, varias personas con perfil público han informado de que, de repente, les ha aparecido la opción de eliminar a los seguidores que no quieran que vean ni sus publicaciones ni sus historias en el timeline de la red social. Por ello, desde el portal especializado en tecnología The Verge han contactado con el equipo de Instagram que les ha confirmado que, en efecto, la función está en fase de pruebas, pero no ha confirmado si llegará de forma abierta al público en algún momento.

Aunque aparentemente el hecho de eliminar seguidores si se tiene una cuenta pública parece no tener demasiado sentido, lo cierto es que, hasta ahora, la única forma de que una persona restrinja el acceso de sus publicaciones a otro usuario es a través de la función de bloquear, la cual es mucho más agresiva y notable por parte de la persona que es bloqueada. Además, con esta función en pruebas, el usuario eliminado de la lista de seguidores no es notificado en ningún momento y únicamente ve que ya no sigue a esa persona, pero puede acceder a su contenido libremente.

Al eliminar de la ecuación el hecho de pasar de una cuenta de carácter público a una privada, resulta más sencillo y cómo para un usuario elegir quién quiere que le siga y que, por tanto, esté actualizado en todo momento de sus publicaciones e historias. Para comprobar si eres uno de los usuarios que tiene acceso al test de la función, tan solo es necesario acceder a tu perfil, tocar en "seguidores", a continuación en el botón de tres puntos de la esquina superior derecha y ver si aparece un texto que indica "eliminar seguidor".