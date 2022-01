¿Es necesaria la tercera dosis de la vacuna para frenar ómicron?

La última variante aparecida del Covid y representante de la sexta ola en España, Ómicron, está desenfrenada contagiando a miles de personas cada día y la pregunta que se hacen los ciudadanos es si la dosis de refuerzo es eficiente y necesaria cuando ya tienen puestas las dos anteriores. Desde noviembre, cuando se detectó el primer caso de infección por Ómicron en España, los casos se han expandido de manera mucho más rápida que con las variantes anteriores, hasta el punto de que ha conseguido desmarcar a Delta como variante principal.

En los datos aportados por el Ministerio de Sanidad de los últimos 14 días, los contagios suman más de un millón y la IA (Incidencia Acumulada) está en 2.918 casos por cada cien mil habitantes, siendo el grupo de población más afectado el de los menores de 12 años. Sin embargo, la ocupación de UCI ha bajado 0,7 puntos, aunque se encuentra en riesgo alto de saturación (por encima del 20%), no llega a superar el 30% que implica riesgo muy alto y que sí se dio en el año 2021.

La dosis de refuerzo se ha estado administrando a los ancianos, reduciendo de manera progresiva el rango de edad, hasta vacunar a las personas de los 50 a 59 años por ahora. Aunque los inmunólogos advierten de que la vacuna creada para hacer frente al virus de Wuhan, no es del todo efectiva para esta nueva variante y no asegura una inmunización de por vida. No obstante, según el inmunólogo Estanislao Nistal: "se recomienda la dosis de refuerzo para las personas que no hayan pasado la infección de Ómicron, puesto que genera un efecto inmunizador que da una respuesta más completa al virus". Por otro lado, a pesar de que se observa que hay personas vacunadas con sus tres dosis que van a la UCI, suele ser por otras patologías anteriores, lo cual demuestra que la variante no está siendo tan agresiva, tiene una menor virulencia.

¿Tendremos que seguir poniéndonos dosis mucho más tiempo?

"Si la forma de luchar contra el virus es la de contener las futuras olas que vengan mediante la vacunación, sí habrá que ir vacunándose cada cierto tiempo. Si, por otro lado, se prevé que las siguientes variantes vayan a causar una infección menor, no se necesitarán más dosis", confirma Estanislao.

Por parte de la Comisión de Salud Pública se aconseja que los adultos que hayan pasado la infección retrasen la administración de la tercera dosis hasta que se cumplan cinco meses desde que se les diagnosticó (aunque se pueden vacunar tras cuatro semanas). En el caso del grupo de niños de edades comprendidas entre los cinco y once años que aún sigan sin recibir ninguna pauta, se sugiere una única inyección.

Muchos científicos piensan que Ómicron puede ser el final de la pandemia, a lo que la OMS augura la posibilidad de que en este año el coronavirus pase a ser un virus parecido a la gripe, ya que, aunque los casos se hayan disparado desde la aparición de la última variante, la mortalidad ha sido mucho menor, dejando menos fallecidos que la gripe de 2019.

¿Si no me pongo el refuerzo pierdo protección? Si la pauta completa protege frente a enfermedad grave, ¿por qué necesito una dosis de recuerdo? Los expertos responden en @agenciasinchttps://t.co/4bisLqqMWE — SEInmunología (@SEinmunologia) January 24, 2022