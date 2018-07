 La ironía de Herrera sobre el viaje de Sánchez al FIB, entre las noticias más leídas de la semana

1) La brutal ironía de Herrera sobre el viaje de Sánchez al festival de Benicássim en avión presidencial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este viernes por la noche al Festival Internacional de Benicàssim para ver en directo el esperado concierto de The Killers. El jefe del Ejecutivo llegó hasta Castellón a primera hora de la tarde, tras el Consejo de Ministros, en el avión presidencial.

2) Juan Antonio Alcalá, cara a cara con José María García

Juan Antonio Alcalá se encarga del tramo final de El Partidazo de COPE en verano y en esta ocasión, el mítico comunicador radiofónico, José María García, estuvo en su programa para hablar de cómo ha evolucionado la radio deportiva. Ambos, han tenido varios encontronazos cuando García estaba en activo y después de largos años, se han vuelvo a ver las caras. Una entrevista que no tiene desperdicio, y que se dividió en dos partes, la primera tuvo lugar la madrugada del martes al miércoles y la segunda, el día siguiente. Escucha la primera parte de la entrevista a José María García.



3) Cinco costumbres 'made in Spain' con las que alucinan los extranjeros

No todo es jamón y tortilla de patatas. Ni aceite de oliva. Ni tapas. Ni siquiera el buen tiempo. Todo ello gusta, por lo general, a los extranjeros que nos visitan en meses de verano como estos. Pero... ¿qué es lo que les asombra o, incluso, no entienden o no les gusta? Aquí una lista de rarezas typical spanish

4) Herrera: "Si la agenda cultural de Pedro Sánchez es muy completa, que se la pague él"

Así analizaba este martes Carlos Herrera en su programa el polémico viaje al FIB de Pedro Sánchez. El avión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaba al Aeropuerto de Castellón para que el jefe del ejecutivo español asistiera al Festival Internacional Benicasim. También realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Castellón de la Plana y una reunión informal con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Sánchez justificó este jueves su viaje en avión oficial a Castellón -donde asistió a un concierto del Festival de Benicàssim- por los consejos del Departamento de Seguridad de Moncloa. Y aseguró, frente a las duras críticas del PP y de Ciudadanos, que ésta es "una polémica falsa" y "artificial".

5) Herrera: "Podemos dice que Casado es de extrema derecha, con toda la simpleza que se puede esperar de ellos"

El comunicador analizó en su monólogo de este lunes la victoria de Casado sobre Santamaría en el Congreso Extraordinario del PP. Menos de una semana después del congreso que consagró al exvicesecretario popular como nuevo presidente en lugar de Mariano Rajoy, la ruptura entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado es más que evidente.

Tras dar por rotas las negociaciones para integrarse en el nuevo organigrama de Casado, la exvicepresidenta del Gobierno decidió no acudir al primer Comité Ejecutivo del nuevo PP, que se celebra en Barcelona.