Radio Carlitos Greatest Hits

'Radio Carlitos' es ese espacio de 'Herrera en COPE' en el que, cada viernes, un invitado famoso le cuenta a Carlos Herrera quién es a través de la música que le gusta. Durante la temporada 2017/2018 ha habido momentos más que interesantes, divertidos e íntimos, de los que hemos elegido los siguientes. De alguna manera, esta es la playlist de las playlists de esta sección:

Cali y El Dandee :

Alejandro y Mauricio, o lo que es lo mismo, Cali y El Dandee, visitaron a Carlos Herrera acompañados, como siempre, de su madre, que siempre viaja con ellos. Los creadores del 'flybot', esa corriente musical que combina electrónica con ritmos latinos, hunden sus raíces en artistas españoles como Alejandro Sanz o David Bisbal. Del primero, destacan que “ha logrado hacer música compleja, con mucho trabajo y musicalidad, y llegar a mucha gente”; con el almeriense les une una relación de amistad desde que aterrizaron en España en 2011: "Sin razón alguna nos invitó a cantar con él, nos dio la oportunidad y nos abrió la puerta"

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Sofía Ellar

Una de las sensaciones del panorama musical español se presentó en 'Herrera en COPE'. Sofía Ellar, una artista surgida en algo tan contemporáneo como las redes sociales, sorprendió al darle al play de su lista de reproducción: Cat Stevens, Paul Simmons, Joaquín Sabina, Leiva... Pero por encima de ellos, Silvio Rodríguez y Mi unicornio azul, "es alucinantemente bonito que una persona escriba sobre un unicornio azul que se le ha perdido y consiga ponerte los pelos de punta". También dejó su granito de arena indie y moderno: Emmylou, de The First Aid Kit.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Pastora Soler

La artista andaluza volvía a publicar disco a finales de 2017: La calma. Un título revelador después del retiro temporal de los escenarios. “Vuelvo con las energías renovadas con ese gusanillo de la ilusión", le reconocía a Herrera. En su playlist incluyó a grandes artistas como Adéle, Celine Dion o Rocío Jurado, pero destacó a dos: a Ray Heredia con su canción Lo bueno y lo malo -"esa letra dice tantas cosas, reflexiones y verdades que me la he puesto mucho en este tiempo que he pasado"-; y a Alejandro Sanz: "He vivido el fenómeno fan con él. Me he pintado la cara, me he ido con mis amigas a los conciertos a hacer cola, cuando lo conocí por poquito me desmayo. Cuando lo conoces aún lo elevas más". De él, eligió Lo ves.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Albert Boadella

Con Tabarnia centrando el foco informativo, su presidente, Albert Boadella se escapaba de sus quehaceres institucionales para dejarnos entrever su lista de reproducción musical favorita. El dramaturgo catalán conversó con Carlos Herrera, confesó lo mucho que le gusta "cabrear a los snobs y a los 'progres'". En lo meramente musical, Boadella se definió como "muy clásico", con unos gustos que van por los géneros de zarzuela u ópera, como las de Giuseppe Verdi. También puso en su playlist El Virolai, una poesía catalana que se le canta a la Virgen de Montserrat. En cuanto a música contemporánea, el director teatral eligió a The Beatles, un grupo que, al principio, no le gustaba nada, pero que le acabó convenciendo y mucho con el tiempo.