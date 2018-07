YoConInés se convierte en trending topic para defender a Arrimadas

La cuenta de Twitter 'Babel RepubliCat', defensor de ideas independentistas, publicó una viñeta sexista contra Inés Arrimadas que se ha hecho viral. La viñeta formaba parte de una campaña mayor lanzada bajo el hashtag #ignoraArrimadas, que incitaba a ignorar a la diputada de Ciudadanos en su última visita a Tortosa.

En la viñeta se muestra a la política desnuda, rodeadas de cinco hombres "Dejemos a Arrimadas solo cuando venga. No le hagamos caso. No la llamemos, no le digamos nada" dice la viñeta en catalán. La viñeta ha generado una campaña a favor de la política apoyada por numerosas personalidades del país.

Mi más rotunda condena a cualquier tipo de machismo, acoso o conducta denigrante. Defenderé siempre la igualdad, la libertad y el respeto. No a la intolerancia. No a los irracionales. #YoConInés — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de julio de 2018

Muchas gracias a todas por vuestras muestras de apoyo con la etiqueta #YoConInés.

Seguiremos con más fuerza aún defendiendo un proyecto que garantice la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de julio de 2018