Valencia cede un espacio público para un mural que critica el fallo judicial de Alsasua

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha comunicado este lunes al alcalde de Valencia, Joan Ribó, y a la consellera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat, Mónica Oltra, su disconformidad a que el consistorio cediera espacios públicos para la realización de murales a favor de los condenados por la brutal agresión de Alsasua. El Colectivo, apunta el comunicado, considera "muy graveš que las instituciones públicas se muestren «a favor de unas personas condenadas por la Audiencia Nacional por una agresión cuya gravedad ha quedado demostrada"

Un hombre con la cara tapada con un casco de moto ha rociado con espray negro parte del mural pintado, una acción que según ha explicado a EFE el autor de la obra, Elías Taño, se esperaban. El artista ha recordado que el mural que volvió a pintar ayer ya fue borrado y tapado anteriormente, lo cual ha asegurado que no deja de "sorprenderle, porque al final la temática no es más que una muestra de solidaridad y cariño" con unas personas de Alsasua que llevan casi dos años de prisión y sobre las que se ha dictado una sentencia "desproporcionada". Según Elías Taño, en este mural no se hace "enaltecimiento ni apología", sino que se reclama "solidaridad" y se da "altavoz" en Valencia a personas condenadas por la agresión a los guardias civiles de Alsasua, y ha adelantado que volverán a pintar en las calles de la ciudad "mientras siga habiendo injusticias en este mundo capitalista".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Valencia han explicado que la contrata municipal borró en el barrio del Carmen el mural inicial, contraviniendo la norma general de respetar los murales de contenido artístico, siempre que no incluyan "referencias a violencia de género, homofobia, alusiones sexistas, racistas, fascistas o de delitos de odio". Por ello, desde la Delegación de Parques y Jardines se ofreció al artista poder realizar un nuevo mural, sin que aparecieran ese tipo de referencias, y este comunicó su voluntad de hacer un segundo mural, que ha realizado en el muro del solar de Jesuitas sin que el Ayuntamiento haya "financiado ni promovido su mensaje, como afirma una asociación ciudadana".

Las mismas fuentes han insistido en que el Ayuntamiento no ejerce ninguna "censura previa" de murales ni pintadas, ni sus autores les alertan de su intención de realizar un mural en el espacio público, por lo "tampoco se controla su contenido previamente", y solo a posteriori se controla que no tengan referencias a violencia de género, homofobia o delitos de odio. El Ayuntamiento explica que el nuevo mural de Elías Taño ha sido emborronado por otras personas, con pintadas que han tapado el mensaje del mural, y resalta que esa acción coincide con la petición que el grupo municipal de Ciudadanos ha anunciado para el próximo pleno. Finalmente, el Consistorio recuerda a dicho grupo municipal que la Corporación no ha realizado nunca ningún "alegato sobre actos violentos", y le aconseja que "no debería tratar de hacer partidismo a toda costa"