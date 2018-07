Última oportunidad del Congreso para la renovación urgente de RTVE

El Congreso votará el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como administradora única de RTVE en el que será el octavo pleno y la última oportunidad para aplicar el decreto ley para la renovación urgente y temporal de RTVE.

La propuesta de Mateo se someterá a votación por segunda vez después de que el pasado miércoles no lograse la mayoría necesaria de dos tercios de la Cámara Baja para ser designada.

Hoy, pasadas 48 horas de ese primer escrutinio, se procederá de nuevo a la consideración de la candidata, cuya designación requiere el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara.

De fracasar su nombramiento, una posibilidad que el Gobierno no contempla, se vería frustrada la aplicación del decreto ley para renovar de manera urgente y temporal a la cúpula de la radiotelevisión pública después de la celebración de ocho plenos con ese fin. El citado decreto no establece los pasos a seguir en el caso de que no se dé luz verde a la administración única temporal.

El Gobierno asegura que cuenta con los apoyos necesarios para que la Cámara Baja nombre a Mateo y desde el PDeCAT, que durante días no quiso concretar la dirección de su voto, se han comprometido a respaldar su llegada al cargo.

También hoy, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades aprobará el nombramiento del Comité de Expertos que evaluará a los candidatos que se presenten al concurso público a partir de la próxima semana.