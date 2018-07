Quim Torra pide un referéndum pactado para Cataluña al estilo escocés

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se ha reunido en Edimburgo con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, para transmitir el mensaje de que quiere conseguir un referéndum pactado con el Gobierno español a imagen del que los escoceses celebraron en 2014.

"A nosotros solo se nos ocurre que cualquier solución pasa por votar y pasa por un referéndum acordado como el que se realizó en Escocia en el año 2014, esa podría ser una solución posible", dijo el presidente catalán en Edimburgo.

Thank you @NicolaSturgeon per aquesta conversa sobre la complexa i difícil situació política de Catalunya. Al segle XXI el dret d’autoderminació s’exerceix votant pic.twitter.com/bDZcvYjTEk

Torra acudió a Bute House, la residencia oficial de la jefa del Ejecutivo escocés, para un encuentro que duró cerca de una hora y tras el que ambos líderes señalaron que el futuro de Cataluña pasa por encontrar "soluciones pacíficas y democráticas" que se basen "en el diálogo entre el Gobierno español y el catalán".

Así lo señalaron en un comunicado oficial emitido conjuntamente tras la reunión, en que destacaron que esta solución debe también hacerse "siempre desde el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo catalán".

Según la nota, la nacionalista Sturgeon, que despidió a Torra con un apretón de manos en las escalinatas de acceso al edificio, coincidió con el presidente catalán en que la solución a los conflictos vinculados con la autodeterminación" es "la vía de referéndum democráticos" al estilo de la consulta que Escocia celebró en septiembre de 2014.

Entonces, el 45 % apoyó la separación, frente al 55 % que eligió permanecer en el Reino Unido.

Tras el encuentro, Torra declaró ante los medios que agradeció a Sturgeon "la solidaridad del pueblo de Escocia con Cataluña" y avanzó que los dos gobiernos acordaron crear un grupo de trabajo para "estrechar los lazos en materias culturales, sociales y económicas".

Indicó además que ha invitado a la dirigente escocesa a visitar Barcelona, una oferta que ha sido aceptada y cuya fecha se dará a conocer cuando ambas partes la acuerden.

"Dos naciones con objetivos comunes. Este es un mensaje que me llevo. Le he querido agradecer (a Sturgeon), así como al pueblo escocés, la simpatía que ha tenido siempre por la lucha por la libertad del pueblo de Cataluña", apuntó Torra.

Durante su visita a Edimburgo, el dirigente catalán ha querido mostrar públicamente su apoyo a la exconsejera Clara Ponsatí, cuyo juicio de extradición a España comenzará el próximo 30 de julio en la capital escocesa.

Sobre la exconsejera, responsable de los centros educativos durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, pesa una orden de entrega por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en relación con la consulta, declarada ilegal en virtud de la Constitución española.

A Edimburg he tingut una conversa profunda amb la consellera @ClaraPonsati. Li he traslladat tot el nostre suport i solidaritat perquè no hauria de ser aquí, sinó a casa, amb els seus amics i la seva família. Pel que ells han lluitat, seguirem per fer efectiva la república pic.twitter.com/GpuTU90slV