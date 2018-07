Sin micrófonos | Los retos de Casado

Pablo Casado es ya nuevo líder del PP, pero tiene por delante un tarea titánica para que el partido salga del KO en el que está instalado y recupere el pulso necesario para remontar las encuestas. El presidente popular afronta, pues, grandes retos y cuenta con poco tiempo para ello.

Primero, la integración

La labor más inmediata de Casado será ahora la de coser heridas e integrar a los “sorayistas”.Sería un error, apuntan fuentes populares, no tomarse en serio esto. No es hora de que actúen los matarifes del nuevo presidente, (que los hay, como los había en el otro lado), o los que buscan purgas en la candidatura contraria, sino de que sean los conciliadores los que se pongan manos a la obra. Sobre todo, porque no hay que olvidar tampoco que los militantes apostaron por la candidata en primera vuelta.

Segundo, afrontar la labor de oposición

El PP lleva desaparecido del mapa de la política nacional desde la moción de censura del pasado 31 de mayo, y mientras, aseguran, Sánchez ha anunciado una subida de impuestos y una enmienda a la totalidad de las políticas populares, especialmente a las de la contención en el gasto. Pero los populares estaban a otras cosas y aunque “Rafa, ha hecho lo que ha podido”, apuntaban en referencia al portavoz parlamentario, ha faltado un líder nacional que pusiera voz a esa indignación del PP.

Tercero: elaborar las listas electorales

Al la vuelta del verano, Pablo Casado tendrá que afrontar su primer reto electoral: las andaluzas, que, previsiblemente, se celebrarán el 28 de octubre. Tendrá que hacer las listas en una plaza, además, en la que el aparato regional del partido, está en manos de Juan Manuel Moreno y de los afines a Sáenz de Santamaría. Será ésta pues la primera prueba de fuego de que no busca revancha, a pesar de que el nuevo líder del PP criticó en su discurso de presentación de candidato, los continuos fracasos del partido en Andalucía (dardo lanzado no solo contra Moreno, sino también contra Javier Arenas).

Después será el turno de las municipales y autonómicas, donde también tendrá que lidiar con barones que no le han respaldado.

Cuarto: remontar en las encuestas

Las encuestas no incluyen urnas, como bien solía apuntar Rajoy, pero marcan tendencias, y las tendencia de intención de voto del PP ha ido a la baja desde hace meses. Pablo Casado es el más parecido a Rivera por juventud y personalidad, suelen decir, pero las propuestas que ha hecho hasta ahora están más a la derecha del partido que al centro. Tocará pues, moderar el mensaje y centrarlo, algo que está dispuesto a hacer, aunque primero había que ganar el voto, apuntan, de los “más cafeteros”, de los compromisarios, que reclamaban que se hiciera política, después de muchos años en los que el partido había estado mas centrado en resolver la crisis económica y responder al desafío catalán, que en otra cosa.