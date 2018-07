Directo | Casado: "Que voten con el corazón, que voten un proyecto del que salgamos unidos, yo eso lo garantizo"

09.20h: "(A los compromisarios) Que voten con el corazón, que voten un proyecto del que salgamos unidos, yo eso lo garantizo. España nos necesita mas que nunca, cuando España esta unida y fuerte a los españoles les va mucho mejor"

09.19h: "Me enorgullece que personas que hayan hecho tanto por el país confíen en mí, y dar oportunidades a quienes no han podido. Y no solo del partido, sino también de fuera, el partido tiene que abrir puertas y ventanas"

09.18h: "No creo que a Rajoy le haya importado que haya hecho una comida con exministros, ya que todos nos hemos partido la cara por el. Y en la otra candidatura tambien hay exministros"

09.17h: "La gente pedía un cambio de etapa, con la ambicion de futuro de intentar llegar cuanto antes al gobierno"

09.16h: "Ya estamos 5 candidatos trabajando juntos, si mañana ganamos, como todo indica, intentaremos integrar tambien la candidatura de Soraya"

09.15h: Casado: "ha sido un mes intenso, pero ha merecido la pena. Hemos conseguido ilusionar al partido y lanzar un mensaje de integracion como ninguna otra candidatura."

09.14h: Comienza la entrevista de Carlos Herrera a Pablo Casado.

09.03h: Mañana a las 11.00h los compromisarios votarán para elegir al nuevo presidente del Partido Popular y se espera que a las 13.00h se conozcan los resultados. Ambos candidatos se ven ganadores de este proceso.

08.55h: Ambos candidatos protagonizaron ayer comidas con algunos apoyos de campaña.

Pablo Casado compartió una foto en un restaurante madrileño en la que aparecían ocho exministros de Rajoy. En la imagen aparecen María Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido y Juan Manuel Soria.

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría compartió una imagen de su comida de trabajo. En esta fotografía se ve a la candidata presidencia del PP con los exministros Alfonso Alonso y Fátima Báñez y dirigentes como Javier Arenas con unas pizzas como menú.

08.32h: Casado asegura que se ve ganador para liderar un PP que dará "miedo" al resto de partidos. Durante su último acto de candidatura, Casado pidió el apoyo a los compromisarios para un proyecto que "no les va a defraudar" y que integrará a la candidatura que ve perdedora, la de Soraya Sáenz de Santamaría. Puedes leer la noticia completa de su intervención aquí.

08.25h: Ambos candidatos serán entrevistados por Carlos Herrera horas antes de que comience el congreso del PP. A las 16.30h comenzará con la intervención del presidente de la Comisión Organizadora del XIX Congreso nacional extraordinario del PP, Luis de Grandes. En un día en el que se homenajeará al expresidente Mariano Rajoy.

