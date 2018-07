En directo | Cospedal: "Siete victorias por ninguna de la izquierda. Ese es el PP de Rajoy"

18.07h. Cospedal: "Nuestro partido quiere a España, la urbana y rural, a la vasca y a la catalana, a la España africana. Es un partido de hombres y mujeres libres"

18.02h.

.@mdcospedal �� "Somos el mejor partido de España, tenemos los mejores afiliados y simpatizantes; un partido fuerte, unido y abierto a la sociedad". #19CongresoPP pic.twitter.com/89jGROkqRQ — Partido Popular ���� (@PPopular) 20 de julio de 2018

17.58h. Emotivas palabras también de Cospedal para Rajoy: "Siete victorias consecutivas del PP por ninguna de la izquierda en una década. Este ha sido el partido presidido por Mariano Rajoy"

17.53h. Cospedal: "Quienes más nos han indignado los casos de corrupción es a nosotros. No solo les hemos dicho que no caben en nuestro proyecto, sino también defender a millones de personas honradas, buenas y patriotas que hay en el PP"

17.51h. Precisamente es Cospedal la siguiente persona en subir al escenario

17.40h. Cospedal no ha podido evitar emocionarse escuchando el himno de España. Puedes verlo aquí

17.37h. Ana Pastor se dirige ahora a Casado y Santamaría: "Somos más de 3.000 compromisarios los que vamos a elegir a nuestro líder. Querida Soraya y querido Pablo. Habéis trabajado muchísimo. No me cabe duda de que cualquiera de vosotros dos, el que resulte elegido, estará a la altura"

17.35h. David Gistau nos da su punto de vista sobre el Congreso Extraordinario del PP

17.33h. La intervención de Ana Pastor provoca una nueva ovación en pie dedicada a Rajoy

17.31h. Ana Pastor: "Tus éxitos se verán reflejados en el futuro, aunque los frutos los recojan quienes han pactado con quienes quieren romper España"

17.29h. Este es el kit de los compromisarios que tienen que decidir el futuro del PP

17.22h. Se constituye la Mesa, con Ana Pastor como presidenta. Sus primeras palabras son en homenaje a Rajoy: "No solo has sido un gran presidente, sino que has sido el mejor presidente que hemos tenido nunca"

17.20h. La otra foto de la tarde. Santamaría y Casado, junto a Ana Pastor. Uno de los dos será mañana el nuevo presidente del PP

17.15h. El expresidente del Gobierno se ha levantado de su silla, ha saludado a todo el auditorio y ha tomado asiento. Ha asentido y agradecido con los ojos llorosos. Está visiblemente muy emocionado

17.13h. Precisamente, el expresidente del Gobierno acaba de publicar un tuit. "Emoción y honor, un cruce de sentimientos; un momento que recordaré siempre", ha escrito

Llegamos al #19CongresoPP. Emoción y honor, un cruce de sentimientos; un momento que recordaré siempre. pic.twitter.com/AhVkCn54Pg — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 20 de julio de 2018

17.11h. Luis de Grandes, a Rajoy: "Nos duele perderte, te vas dando un ejemplo de grandeza moral. No te vas del partido, tan solo dejas el poder, no la política. No quitaré tu retrato de mi mesa de trabajo"

17.06h. De Grandes comienza ensalzando el comportamiento de todos los candidatos: "Ha sido ejemplar. Gracias".

17.00h. Comienza la intervención de Luis de Grandes

16.55h. El primero en hablar ante los más de 3.000 compromisarios reunidos en el congreso extraordinario del PP será Luis de Grandes, presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Extraordinario (COC).

16.53h. Imágenes del momento en el que Pablo Casado ha recogido su acreditación

16.49h. El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, ha asegurado que "lo ideal hubiera sido que hubiera habido acuerdo" entre los candidatos a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, aunque ha reconocido que tiene un "favorito, terminado en @" para no dar más pistas.

16.47h. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido que el Congreso Extraordinario del PP rinda homenaje a Rajoy por su trabajo como presidente del Gobierno y presidente del partido, sin centrarse exclusivamente en los candidatos a sucederle al frente de la formación

16.35h. El presidente de la comisión organizadora del congreso extraordinario del PP, Luis de Grandes, se ha mostrado hoy convencido, en los prolegómenos de la cita de la que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy, de que el todavía líder no se decantará por ningún candidato y se mantendrá en todo momento neutral. "El presidente Rajoy es un señor, es un caballero, nadie lo pone en duda, y tiene el derecho a decir lo que quiera", ha dicho el responsable de la COC tras visitar las salas del hotel de las afueras de Madrid donde el PP celebra su XIX Congreso nacional.

16.30h. Turno ahora para Pablo Casado. "He sido el candidato que más ha hablado de ideas", ha dicho en los pasillos el candidato. También ha sido recibido con gritos de "presidente".

16.29h. Nuestros compañeros David G. Triadó y Javier García nos hacen llegar un vídeo de la llegada de Rajoy

16.27h. Gritos de "presidenta" y aplausos a la llegada de Soraya Sáenz de Santamaría. "Tenemos una gran responsabilidad con nuestros militantes y con los españoles", ha dicho la candidata en los pasillos.

16.25h. Esta mañana no ha habido grandes novedades con respecto a quién puede ser el nuevo líder del PP. Feijóo, uno de los apoyos más deseados, ha confirmado que no revelará su decisión "por coherencia". El presidente de la Xunta y líder del PP gallego ha asegurado que tiene una decisión tomada, pero que no la hará pública para no influenciar a los compromisarios. Puedes leer más, aquí

16.20h. Por su parte, Casado ha asegurado que el PP tiene que "levantar alfombras y dejar claro que somos el proyecto político que necesita este país" El candidato confía en ganar las primarias y tenderá puentes a Santamaría y a su equipo para que se unan: "Son personas muy necesarias”, ha dicho a Carlos Herrera. Puedes volver a escuchar la entrevista íntegra aquí.

16.15h. Esta mañana, los dos candidatos a presidir el PP han pasado por el micrófono de Herrera en COPE. Santamaría ha recordado que algunos que fueron candidatos no hicieron una campaña muy positiva sobre Casado y se ve a sí misma como la opción más fuerte para devolver al PP al Gobierno, "de donde nos echaron una suma de partidos perdedores". Puedes leer el resumen de la entrevista aquí

16.10h. El protagonista de hoy, Mariano Rajoy, ha llegado apenas minutos antes de las cuatro al hotel en el que se celebra el Congreso

16.04h. Desde las 11.00h. los compromisarios se están acreditando para este cónclave decisivo. Todos estarán muy atentos a las palabras de Rajoy, el que ha sido su presidente durante quince años- El expresidente ha prometido mantenerse neutral en este proceso, a pesar de lo cual, opinan muchos, podría dar un discurso que guarde mensajes tanto para los candidatos como para los compromisarios que tienen que votar.

16.02h. Las candidaturas siguen en cualquier caso transmitiendo el mismo mensaje, el de presentarse como seguros ganadores y ofrecer así a los compromisarios dudosos que se sumen al proyecto que va a salir adelante. Desde la candidatura de Pablo Casado se ha insistido en las últimas horas en un pronóstico de victoria holgada, y su responsable de campaña, el diputado murciano Teodoro García Egea, exhibía este miércoles varios gráficos para asegurar que iban a ganar con el 71 por ciento de los apoyos. Y José Luis Ayllón, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría subrayaba por su parte que es este proyecto el que va a ganar con al menos el 63 por ciento de los votos, una previsión muy prudente en palabras de la propia candidata.

16.00h. Buenas tardes. El PP inicia en unos minutos en Madrid el histórico congreso extraordinario en el que va a elegir al sucesor de Mariano Rajoy, un proceso inédito que sigue abierto y en el que 3.082 compromisarios están llamados a elegir a quién quieren de nuevo líder, Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría. Nada está decidido aún en este cónclave salvo el discurso que va a dar esta tarde Rajoy, su última intervención pública como presidente de los 'populares', cargo que decidió dejar cuando perdió el Gobierno tras la moción de censura y que el partido elige, por primera vez, con el sistema de doble vuelta.