Sánchez voltea España..., mientras el PP está a lo suyo

El próximo sábado 21 de julio conoceremos al nuevo presidente barra presidenta de uno de los principales partidos políticos de nuestro país, tan importante como que hasta hace mes y medio llevaba las riendas del Gobierno. Pero una sentencia judicial, llevó a una moción de censura; de la moción al cambio de Presidente que a su vez nombró nuevos ministros sobre todo ministras (quien no se acuerda del "prometo mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros que primero dijo la Vicepresidenta Calvo y creo escuela ) y con ellos (con las ministras y ministros) llegaron los cambios, o mejor los anuncios de cambios, muchos para llevar tan solo 40 días en el poder ejecutivo, o la apropiación de medidas adoptadas por el anterior gobierno y que no les han venido del todo mal.

Es el caso de la bajada del IVA cultural. Pese a que no se ha notado mucho, no ha habido colas que den la vuelta a los cines para celebrar que las entradas ya no tienen el 21 por ciento de IVA sino el 10 por ciento, hay quien lo ha vendido como llega el PSOE al Gobierno y pone en marcha una de las reivindicaciones que más hemos escuchado en las últimas galas de los Goya, ante la que, decían los artistas, el Gobierno de Rajoy hacía oídos sordos. Se pasa por alto que la medida la aprobó el ministro Montoro y está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los que elaboró precisamene el anterior Ministro de Hacienda y que ha asumido Pedro Sánchez.

No le quedó otra, aceptaba o asumía como propios esos PGE si quería el apoyo del PNV al éxito de la moción de censura que le conduciría directamente sin pasar por las urnas al Palacio de la Moncloa.

Como al final todo se sabe, poco faltó para que nos enteráramos que el presidente Sánchez no solo asumió la subida de las pensiones que Ortuzar, Urkullu y Esteban exigieron a Rajoy a cambio de votar a favor de los Presupuestos; no solo era un saco de monedas, también tocaba algo que duele y mucho a parte de la sociedad vasca, la que sigue penando la muerte de sus seres queridos asesinados por ETA, el acercamiento de los presos de la banda terrorista. La fórmula es lo que no ha cambiado, primero se lanza el globo sonda y luego se desmiente.

"El acercamiento de presos de ETA se hará siendo empáticos con las víctimas" tuvo que decir Pedro Sánchez después de que, precisamente las víctimas, dieran la voz de alarma. En 'Herrera en COPE', la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril (ETA mató a su hermano Alberto y a su cuñada Arcen en Sevilla), decía, "detrás del acercamiento de los presos de ETA es ponerlos en la calle, que es mucho más grave".

De "error político" tachaba Maite Pagazaurtundua, también víctima de ETA, también eurodiputada, en tiempos socialista, la promesa del Gobierno al PNV. En 'Fin de Semana' reprochaba a Sánchez que pase por alto algunos detalles, ninguno nimio. "La cuestión es ¿ETA se ha disuelto? Sí. ¿Ha pedido perdón? No. ¿Ha aprovechado la oportunidad internacional que ha tenido para reconocer que lo suyo era terrorismo? No. ¿Ha equiparado su violencia con la del Estado? Sí. Han utilizado la palabra conflicto y han dicho que pedían perdón a los que no estuvieran en el conflicto, lo que quieren decir que a todos los demás los habían asesinado bien".

De presos, de acercamiento a cárceles de Cataluña, sobre las que la Generalitat tiene poder y mando al contar con las transferencias en política penitenciaria, es a lo que se comprometió Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Estaba claro que su empujón a la Moncloa tampoco era gratis. Veintiocho días tardó el Ministerio del Interior, con el juez Grande Marlaska a la cabeza, en preguntar a otro juez, el del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, si había concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán. El fin era trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa: el exvicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

A día de hoy, todos están ya en centros penitenciarios dependientes de la Generalitat. A esto se suma el otro talante. Nada de "aquella cerrazón" de Mariano Rajoy que no quería recibir al molt honorable president Puigdemont. Ahora, decían tanto desde la Moncloa como desde la Generalitat, se inicia una etapa de diálogo. Tanto que el primer presidente autonómico recibido por Pedro Sánchez ha sido Quim Torra. Un "punto de arranque constructivo" definía Sánchez la reunión del pasado 9 de julio en la que Torra pedía, sobre todo pedía, la llave para solucionar el problema que Cataluña -no al revés-, tiene con España: autodeteminación.

"Sin lanzar las campanas al vuelo", escribía Ricardo Rodríguez en un 'Sin Micrófonos', y comenzando a andar "un camino hacia la normalización" en las relaciones "Sánchez aspira a desactivar un nuevo referéndum". Cada día estamos viendo un nuevo paso en "esa declaración de intenciones".

Quizá la visita a Madrid del President nombrado por Puigdemont haya sido lo menos polémico de las actuciones del Ejecutivo Sánchez. ¡La que se montó con los nombres lanzados al aire ( en este caso al Twitter) para poner al frente de RTVE! Fue con esos candidatos próximos a las tesis doctrinales de Pablo Iglesias cuando vimo claro, no, diáfano, que Sánchez entregaba en papel de plata los medios de comunicación estatales a Podemos. Mientras el Presidente del Gobierno pedía responsabilidad para renovar la cúpula de Radio Televisión Española, dejaba a Pablo Iglesias buscar candidato. Fueron tan evidentes sus ganas de tener el control y de tenerlo ya que, como ocurre en estos casos, sembró recelos y rechazos. Hasta tres nombres fueron cayendo de la lista de Podemos: Arsenio Escolar, Ana Pardo de Vera, Andrés Gil. O lo rechazaban ellos o los rechazaba a ellos.

El último nombre es el de Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, un hombre de la casa que tiene el consenso de PSOE y Podemos aunque en los plenos del Congreso y el Senado se escucharon propuestas como Bob Esponja, Lauren Postigo o David Bisbal. Fuera bromas de sus señorías, lo que sí es constatable es que de los 10 miembros del Consejo de Radio Televisión Española, cinco serán afines a Podemos: Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Víctor Sampedro, Fernando López Agudín y Juan Tortosa (algunos muy conocidos en las redes sociales. Entre los tuits de Fallarás se puede leer: "Quemaré 3 fotos del rey. Cada una con su correspondiente amigo dictador: Pinochet, Videla y Franco. Que no se nos olviden las putrefactas amistades de nuestra monarquía").

Y aún no se ha acabado el catálogo de ocurrencias, llamadas por los ministros y ministras, reformas. Está Franco, al que se va a exhumar del Valle de los Caídos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha propuesto en el Congreo "crear una Comisión de la Verdad y resignificar el Valle de los Caídos.,La eutanasia, una prioridad para el Partido Socialista que será regulada por Ley, solo PP y UPN se han opuesto en su primer trámite parlamentario. En la calle, profesionales de la sanidad, asociaciones de discapacitados, la Iglesia piden respeto a la vida y no eliminar al enfermo por el simple hecho de estar enfermo.

Y llegamos a la Educación. Volvemos a Educación para la Ciudadanía. Mira que en la calle, hables con quien hables, todos de acuerdo en que lo que de verdad se necesita en una asignatura de Educación. Educación así sin más, sí. De Educación en levantarse del asiento cuando una persona mayor va de pie en el autobús (entre otros motivos porque vas ocupando el asiento reservado para esa persona anciana), de Educación en no tirar los papeles, colillas, botes, escupitajos al suelo. Educación en no insultar al otro por el simple hecho de no pensar como tú. Educación, sí.

Pues no va a ser así, sera una asignatura ideológica y para ello hay que cargarse la asignatura de Religión, la que también enseña de dónde venimos, la que te ayuda a comprender otras asignaturas como Historia o Arte, la asignatura que además eliges libremente. Hasta ahora. Pero si quieres arroz, ahí van dos tazas. Tampoco son bien vistos los colegios concertados, mejor los públicos. La ministra de Educación, Celaá va a modificar el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social". La ministra considera que esa frase es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública. Una forma de coartar e impedir que los padres elijan el centro que prefieren para la educación de sus hijos como señala en una nota el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.

No sabemos si como han estrenado trabajo hace tan solo siete semanas tendrán derecho a vacaciones. Si no es así no podemos descartar más anuncios que nos cambiarán la vida. De momento los que tenemos coche Diesel tenemos que ir pensando que "tiene", ha dicho la ministra Teresa Ribera, la de Transición Ecológica, "los días contados". Y vamos a tener que pagar impuestos verdes, que no son para recaudar sino para acernos eco, ecológicos.