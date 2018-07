Sánchez, sobre la decisión de los jueces alemanes: "Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado hoy calificar la decisión de la Justicia alemana de extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, y no de rebelión, pero ha dicho que lo importante es que será juzgado en España. En rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Bruselas, Sánchez ha afirmado que las resoluciones judiciales "no se califican, se respetan", y eso es lo que hace el Gobierno ante la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a Puigdemont por malversación de fondos, no por rebelión.

Para Sánchez "lo importante en términos de la Justicia española" es que "las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017", en referencia al proceso independentista en Cataluña, tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles y "esto va a ocurrir", ha aseverado. Desde el punto de vista político, lo que hace el Gobierno es "respetar todas y cada una de las decisiones judiciales, ya sea en España, en Bélgica, en Alemania, donde sea", ha garantizado.

Sánchez ha indicado que este respeto a las decisiones judiciales era una "máxima" que defendía como líder de la oposición y ahora también como presidente y cree que es "lo único que espera lamsociedad española de su Gobierno", en referencia a no calificar estas resoluciones.

TORRA PIDE LA EXCARCELACIÓN DE LOS "PRESOS POLÍTICOS"

El presidente catalán, Quim Torra, ha considerado por su parte que con la decisión del tribunal alemán "cae un relato ficticio del Estado español", y ha exigido la excarcelación de los "presos políticos": "¿A qué espera España para ponerlos en libertad?". En declaraciones a los medios tras reunirse con los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn en la cárcel de Lledoners, a la que fueron trasladados ayer, Torra ha opinado que hoy es un "día importantísimo" en el que, a su parecer, la Justicia alemana ha puesto en cuestión el "relato ficticio" del Estado sobre el "procés". "Hoy hacemos un llamamiento, más que nunca, por la libertad de los presos políticos", ha insistido Torra, que cree que la resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein "pone de manifiesto cómo se juzga en Europa y cómo se pretende juzgar en España".

Tras recordar que los líderes independentistas huidos a países europeos están en libertad, el presidente catalán se ha preguntado: "A qué espera España para dejar en libertad a los presos políticos, puesto que no existe el delito de rebelión".orra ha considerado una "injusticia y una indecencia" que los líderes independentistas procesados por rebelión continúen encarcelados, tras conocerse la decisión de la justicia alemana.

EL PP PIDE MEJORAR LA EUROORDEN

El PP ha pedido a Pedro Sánchez que inicie las gestiones necesarias para mejorar la euroorden y evitar que puedan existir "santuarios políticos" . En declaraciones en el Congreso, el portavoz adjunto del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que el Ejecutivo debe hacer "todo lo que esté en su mano" para mejorar la euroorden y que prevalezca el criterio y el tipo penal que establezca el juez que conoce la causa, como es el caso del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. De este modo, se evitarían, a su juicio, "zonas de impunidad", que además son contrarias al propio espíritu del espacio común de la UE. "Respetamos siempre las decisiones judiciales, nos gusten más o nos gusten menos, y esta no nos gusta nada porque en Europa no puede haber santuarios políticos que permitan que alguien que se salta la ley se la pueda saltar impunemente", ha criticado.