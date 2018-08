Sánchez defiende al Rey: "Siempre ha tendido puentes con Cataluña"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la presencia del rey en los actos del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) pese a las críticas de los secesionistas y ha subrayado que Felipe VI "entiende la España plural" y "siempre ha tendido puentes con Cataluña". "Tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad del país y que siempre ha tendido puentes con Cataluña", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa en Palma, tras despachar con el rey en el Palacio de Marivent.

Sánchez ha sido preguntado por las palabras del presidente del Parlamento balear, Baltasar Picornell, cuando la semana pasada dijo haber percibido que el rey quería "tender puentes" con los independentistas. "Yo no soy portavoz de nadie. La casa real y el jefe del Estado se expresan en sus intervenciones y hay que interpretar sus intervenciones públicas, que creo que son bastante claras", ha contestado Sánchez, en cuya opinión "lo trascendental" es que el rey "reconoce y se reconoce en esa pluralidad y esa diversidad".

Respecto a las críticas del presidente catalán, Quim Torra, a la presencia de Felipe VI en los homenaje por el primer aniversario de los atentados, Sánchez ha dejado claro que acudirán tanto el rey como la reina y él mismo, así como otros miembros de su Gobierno, en un acto de "normalidad" para mostrar su repulsa por el terrorismo y su solidaridad con las víctimas y las familias.

El jefe del Estado acude "en representación del conjunto de la sociedad española, para mostrar el respeto, el cariño y la empatía a los familiares", ha recalcado Sánchez, convencido de que con ese mensaje "se convoca a la absoluta mayoría de la sociedad catalana y a la absoluta mayoría de la sociedad española". Y es que lo importante, según su punto de vista, es "no olvidar" la razón de esos actos y dejar claro que "no hay fisura" en la lucha contra el terrorismo ni en el apoyo a las víctimas y familiares. "Ahí vamos a estar todos, desde el primero hasta el último de los españoles", ha añadido, con el argumento de que con ese homenaje se pretende trasladar la solidaridad, el respeto, el reconocimiento a las personas que perdieron la vida, a sus familiares y a las ciudades que vieron atacada su convivencia "por personas que no creen en esa convivencia, en los derechos y libertades".

Durante la rueda de prensa, Sánchez ha explicado que también ha informado al rey de la reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat celebrada el pasado miércoles, después de siete años inactiva. Y le ha detallado que en septiembre comenzarán los trabajos posteriores a la misma, como la transferencia de competencias, el estudio de los recursos de inconstitucionalidad, las políticas del transporte o el impulso a la inversión del Corredor Mediterráneo. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia que el Gobierno está dando a la cooperación interinstitucional, sobre todo con las comunidades autónomas.