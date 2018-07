Rivera pide a Sánchez y a Borrell que ordenen cerrar las embajadas de Torra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ordene el cierre de todas las "embajadas de Torra" y no legitime tampoco la "ocupación" de los espacios públicos, como la plaza de Vic. "Para que nadie se tome la justicia por su mano y se le ocurra hacer aquello que no hace el Estado, el Estado tiene que actuar", ha recalcado en referencia a la irrupción de un coche en la céntrica plaza de Vic arrollando las cruces amarillas allí instaladas. Porque si el Estado no hace cumplir la ley, existe el riesgo, ha avisado Rivera, de que se rompa la convivencia.

Estas exigencias se las ha trasladado al Ejecutivo después de que hoy el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, se haya reunido con Borrell y esta tarde lo haga con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Rivera, que ha comparecido en una rueda de prensa en la sede de Alcalá tras la reunión de la Ejecutiva Permanente de Cs, ha cargado contra el Gobierno por dar el rango de ministro de Exteriores a un consejero de una comunidad autónoma. "¿A quién se le ocurre legitimar al señor Maragall"? ha criticado Rivera, quien a renglón seguido se ha preguntado qué más tiene que pasar para que Sánchez "decida cambiar de criterio y volver al constitucionalismo".

Según ha dicho, "mirar hacia otro lado no es la solución", lamentando que los separatistas estén ocupando playas, plazas y balcones y advirtiendo de que si se permite que tomen "todo el espacio público" dónde quedarán los derechos de los catalanes que no son independentistas. "¿En la basura?", ha señalado.

Los catalanes no independentistas "no se merecen", ha subrayado, que el Ejecutivo mire hacia otra parte, pronosticando de paso que en otoño, los secesionistas, lejos de acatar la Constitución, seguirán desafiando el orden constitucional. Ha insistido en reclamar a Sánchez que no legitime ni las embajadas ni la ocupación de la plazas ni "las ocurrencias de Torra". Tiene que actuar, ha afirmado, y si eso implica "que no puede estar de alquiler en la Moncloa, que lo asuma"