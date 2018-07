Rajoy promete lealtad a su sucesor y reivindica su labor ante el golpismo

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado en su discurso de su despedida como presidente del PP que se va como líder, pero que eso no significa que abandone el partido. "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado, tras puntualizar que espera que se interprete "bien" esta afirmación. En esta última intervención, Rajoy querido dejar claro también que, por supuesto, será "leal" y ha apostillado: "Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", en estos días en los que tanto se han reprochado por parte del partido las críticas que ha tenido el expresidente José María Aznar hacia su gestión.

Rajoy ha explicado que no podría irse del partido porque se ha dejado "mucho más de media vida" en él, por lo que seguirá en el PP aportando lo que se le pida desde esta formación política, pero "lejos de los focos y de la primera línea" de la política.

Rajoy ha iniciado hoy su discurso frente al congreso extraordinario en el que se decide su sucesión asegurando que, aunque deje de ser el líder del partido, "es un honor ser militante del PP" y seguirá siéndolo "siempre". Ha reconocido que no es un discurso "fácil" para él, porque "no es fácil despedirse cuando se han compartido tantas cosas durante tanto tiempo" ni dar las gracias cuando "se tiene tanto que agradecer".

Ha añadido que han sido tan "innumerables" los gestos de apoyo que ha recibido durante todos estos años que por mucho que diga hoy en su discurso de despedida sabe que se quedará "irremediablemente corto", tras lo que ha asegurado que siempre seguirá siendo militante del PP.

El expresidente ha ensalzado los logros económicos gracias a su gestión: "No es que la hayamos corregido un poquito la crisis económica, la hayamos aliviado, no. Le hemos dado la vuelta por completo, y esto está en el haber del Partido Popular", ha señalado. Entre los aplausos de los compromisarios y dirigentes del PP que han seguido su discurso, Rajoy ha recalcado: "Hoy podemos decir con legítimo orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos al gobierno. Nos sobra razón para decir que dejamos una España mucho mejor que la que nos encontramos. Incomparablemente mejor", ha añadido.

Rajoy tampoco se ha olvidado de Cataluña y ha asegurado que supo arbitrar fórmulas y "se hizo bien" ante el desafío de los independentistas en Cataluña. Así cree que lo demuestra el hecho de que quienes lo protagonizaron están en prisión o huidos, y ninguno, entre los que ha citado expresamente al expresident Carles Puigdemont, ha vuelto a ejercer las responsabilidades que pretendían "por mucho que lo hayan intentado". "Cataluña no se independizó y no porque no lo intentaran. No hemos necesitado alharacas ni gesticulaciones; nos ha bastado con la ley y aplicamos el 155, el que algunos decían que no se podía aplicar y ahora parece que lo han inventado ellos", ha subrayado en referencia a Ciudadanos. En la misma línea, ha destacado que hoy todo el mundo sabe que el 155 existe y cómo se aplica y que la democracia se puede defender "con el arma más democrática y contundente que existe y que se llama la ley".