Puigdemont: "No voy a pasar 20 años sin pisar suelo catalán"

El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha afirmado en Berlín que el próximo fin de semana regresará a Bélgica y que desde allí tiene la "voluntad de continuar el mandato de la gente" y proseguir con su actividad política. Puigdemont ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la capital alemana junto a su equipo de abogados después de quedar en libertad en este país tras la retirada de la orden de extradición española por los presuntos delitos de malversación de fondos y rebelión.

Puigdemont ha reconocido que: "Siempre hemos tenido disposición al diálogo, pero hay que abordar ya lo esencial, la relación entre España y Cataluña", además, ha asegurado que quizá no pise suelo español en 20 años, pero seguro que en ese tiempo pisará "suelo catalán". Incluso ha llegado a afirmar que: "Hoy mismo podría pisar suelo catalán". Aunque precisó que eso sería "en la parte del actual estado francés, pero no dejaría de ser Cataluña".

Ha precisado también que abandonará Alemania con destino a Bélgica el sábado próximo por la mañana, que le acompañará su familia y que los últimos cuatro meses en suelo alemán le han "marcado" su vida. Además, Puigdemont ha asegurado que tiene diversas invitaciones para participar en eventos tanto en Alemania "como en diversos países europeos" y ha agregado que tiene "intención de poder aceptar esas invitaciones".

El líder soberanista ha apreciado que con el nuevo Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha producido un "cambio de estilo, de clima y de lenguaje" y ha aludido a que la entrevista que mantuvo el jefe del Ejecutivo español con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se produjo de "manera respetuosa".

Aunque ha reconocido que "ahora tiene que venir el tiempo no de los gestos sino de los hechos" ya que según él: "hemos demostrado siempre disposición, y la tendremos siempre, al diálogo, pero hay que abordar lo esencial". Puigdemont ha añadido que "no se entendería que despueés de todo en las conversaciones políticas no se hablara de la relación entre Cataluña y España".

Por otro lado, Carles Puigdemont ha calificado de "fake news", de noticias falsas, todas las informaciones que apuntaban a un apoyo de Rusia al movimiento independentista, y ha insistido en la idea de que no hay "evidencias" al respecto.