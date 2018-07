Pablo Casado: "Voy a liderar esa España harta que pide defender la nación”

El nuevo presidente del PP ha señalado que quiere que la formación“lidere esa España harta que pide defender la nación”. Así lo recoge este domingo el diario 'ABC' en una entrevista con el popular, que ha dicho que este lunes van a “presentar una proposición para modificar el Código Penal y que se incluya de nuevo el delito de sedición impropia, que se sustituyó en 1995 por Belloch y González, que hubiera evitado, por ejemplo, el asalto a la Consejería de Economía; en segundo lugar, el delito de convocatoria ilegal de referéndum, suprimido por Caamaño y Zapatero en 2010, que hubiera evitado la convocatoria del 1 de octubre, y por supuesto estaría prohibiendo las negociaciones ahora bajo cuerda entre Sánchez y Torra para hacer un referéndum pactado”.

Además, Casado ha dicho que el PP va a plantear que “se prohíban los indultos por graves delitos como sedición o rebelión, contra la Constitución y contra el Estado y que los partidos no puedan incluir en sus programas la persecución de objetivosilegales, tal y como sucede en la Constitución francesa, portuguesa y alemana”.

Casado se ha pronunciado sobre las prebendas que Sánchez está ofreciendo a los independentistas, entre las que destacan revocar sentencias del TC, como la del Estatut. A este respecto, el presidente del PP ha dicho que su formación“hizo muy bien en recurrir el Estatut, que nunca se tuvo que haber aprobado. Si Sánchez ahora quiere volver a explicar de dónde vienen esas lluvias que han hecho estos lodos, nosotros recordaremos el mitin de Zapatero donde dijo «aprobaremos lo que venga del Parlamento de Cataluña», obviando la soberanía nacional de las Cortes Generales, hablaremos del cepillado del que hablaba Alfonso Guerra, y recordaremos que ahí empezó todo. Porque ese Estatut no era ni siquiera reclamado por los partidos nacionalistas. Y además de ser un auténtico bodrio jurídico, fue la codificación de una ruptura en la convivencia, de una fractura social y de una quiebra económica que ha tenido su cénit en el último año.”.

Sobre si el PP se ha mostrado acomplejado a la hora de defender sus ideas, Casado ha dicho que “indudablemente. Es verdad que en este partido cabe mucha gente y a algunos nos gusta más el debate ideolgico. Yo creo que la política se basa en las ideas, y estas se fundamentan en principios y valores. Es lo que la gente está esperando. La política no puede ser mera gestión o administración. Los retos para conseguir que España sea un proyecto sugestivo de vida en común, en términos de Ortega, necesita no ampararlo en un balanza de gestión, sino claramente en una ilusión o esperanza de poder acometer ideas. Creo que una de las claves de nuestro éxito ha sido hablar de ideas, de forma pertinaz. Luego ya nos rodearemos de los mejores gestores, pero la gente ahora quiere proyectos de liderazgo político, y cuando no los encuentra en los partidos tradicionales, los busca fuera”.

El presidente del PP también se ha pronunciado sobre la política económica de Sánchez, de la que ha dicho que “son las recetas de la izquierda de siempre: más despilfarro, mayor subida de impuestos y más red pública de empleo. El problema es que puede que pase con Sánchez como pasó con Zapatero, en 2004 no tocaron las reformas estructurales que había hecho el PP, y la inercia duró unos años. Pero puedes dejar de pedalear un tiempo y avanzar, pero si no renuevas el pedaleo te acabarás cayendo. En el caso de Sánchez es aún más irresponsable, porque sí que ha tocado los tres temas habituales. Además, lo acompaña por un crecimiento del gasto de las autonomías, que ya tenían un presupuesto muy expansivo, probablemente preelectoral, que nos recordaba a los carteles del Plan E de Zapatero”.