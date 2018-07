Nueva Canarias también da la espalda a Sánchez con el techo de gasto

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha señalado a EFE que su formación se abstendrá previsiblemente en el debate de este viernes del techo de gasto de 2019 y de la votación de la nueva senda de déficit público que plantea el Gobierno.

Quevedo ha advertido de que la propuesta de incremento de cinco décimas de flexibilización del déficit público para 2019 "está bien" pero, ha recalcado, que el problema es la propia Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera que hay que modificar porque "está pensada para un escenario económico que no es el actual". El diputado de Nueva Canarias ha abogado por cambiar esta ley tanto en lo relativo a la regla de gasto, para poder utilizar el superávit que tienen las administraciones locales y autonómicas, como en el procedimiento parlamentario. En este sentido, Quevedo ha recordado que los objetivos de déficit y deuda de las administraciones no vuelven al Congreso en caso de que el Senado los rechace, lo que es "extremadamente restrictivo" en una ley tan relevante. "Es un disparate absoluto en una cuestión de esta relevancia y sobre todo cuando ya sabemos lo que va a ocurrir en el Senado, por lo que da igual que venga aquí a debatirse (al Congreso). No va a prosperar", ha puntualizado tras confirmarse que la mayoría del PP rechazará los objetivos de déficit en la Cámara Alta.

Para Quevedo este procedimiento parlamentario que hace que la senda fiscal vuelva a los últimos objetivos aprobados en las Cortes (en este caso del Gobierno del PP) "perjudica el debate parlamentario". Además, ha añadido que la modificación de la Ley de Estabilidad debe producirse para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas con superávit puedan utilizar sus remanentes y no ceñirse únicamente al criterio actual de que sean "financieramente sostenibles" y ha recordado que el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria tiene 147 millones "en el banco". "Tiene que haber un criterio para que exista una autorización de déficit para quien no haya cumplido pero también una autorización de gasto para los que tengan superávit", ha dicho en declaraciones a EFE.

Quevedo ha dicho que son los ayuntamientos los que actualmente "resuelven el resultado de los procesos de estabilidad y del objetivo de déficit del Estado y esto es una perversión total", ha subrayado.