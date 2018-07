Las víctimas de Angrois exigen "verdad" y "justicia" cinco años después del accidente

Víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente de tren ocurrido hace este martes cinco años en la curva de Angrois, en las proximidades de la estación de Santiago de Compostela, siguen reclamando "verdad" y "justicia".

Los afectados se quejan de que las instituciones "han fallado a los ciudadanos" y siguen exigiendo responsabilidades políticas a quienes el 24 de julio de 2013, o con anterioridad, ocupaban altos cargos de responsabilidad en Fomento, en Renfe y en Adif, centrados principalmente en los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado hoy a las víctimas que fallecieron en el accidente ferroviario, al que se ha referido como una tragedia que "cambió la historia del Día de Galicia".

Durante su intervención en la entrega de Medallas de Galicia, ha dicho que esta comunidad no se sentirá "reconfortada hasta que el trabajo judicial finalice y aclare qué paso y cuáles fueron todas las causas", ha señalado. También se ha referido a este accidente la distinguida con una de las Medallas de Galicia, María Emilia Casas Baamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional, que ha considerado que "evocar" la memoria de las víctimas en un acto es "rendir homenaje" a las personas que perdieron su vida en aquella "fatídica tarde" de hace cinco años.

El actual titular del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, también distinguido con el máximo galardón de la Xunta, ha tenido palabras de recuerdo para los vecinos de Angrois "que atendieron a las víctimas del accidente del que hoy se cumple un lustro". En otro acto, el portavoz de En Marea, Luís Villares, y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, han coincidido en criticar el trato que las víctimas de los accidentes del Metro de Valencia (2006) y del Alvia en Angrois (2013), padecieron por parte del Ejecutivo central que, en ninguno de los dos casos, admitió responsabilidades.

La explanada de la estación de ferrocarril de la capital gallega ha sido el lugar en el que víctimas del accidente y familiares se han dado cita para emprender una marcha reivindicativa por el centro de Santiago hasta desembocar en la Plaza del Obradoiro. Como en tantas otras ocasiones, en el emblemático enclave compostelano, a los pies de la catedral, han defendido sus reivindicaciones. "Gracias a la lucha de las víctimas y gracias a Europa, que nos trataron como verdaderos ciudadanos, mientras aquí el Gobierno y el Ministerio de Fomento han ocultado y han echado tierra encima mintiendo a las víctimas y a todos los ciudadanos", ha dicho a los periodistas el portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez. "Si no llega a ser por nuestra lucha y por Europa, esto estaría cerrado", ha afirmado con convencimiento y resignación Domínguez, que ha insistido en que el departamento de seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril ha dejado en evidencia con su informe a las instituciones españolas. "Europa ha dicho que era una patraña, que no era independiente y que no analizaba las causas estructurales que afectaban a Renfe y a Adif", ha expuesto el portavoz de la Plataforma al referirse al informe en el que estas dos entidades se investigaron a sí mismas. Una comisión técnica que en palabras de Domínguez "era un paripé".

Además, ha acusado a la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, de "mentir" en su etapa al frente de Fomento. "Prometió en sede parlamentaria colaboración con la Justicia, pero no se entregó la documentación y papeles súper importantes han aparecido cuatro años después", ha subrayado. "Una persona que ha ocultado y ha mentido no puede ser la presidenta del Congreso", ha añadido.

Al exministro José Blanco lo ha acusado de publicitar a bombo y platillo la inauguración de la línea Ourense-Santiago "con un incremento de velocidad y con el sistema ERTMS; y se ha comprobado que era mentira como lo demuestra los 80 muertos y más de 140 heridos". "Aquí nadie ha pedido perdón ni ha dimitido, aquí la única persona que ha pedido perdón fue el maquinista. Es hora de que empiece a haber dimisiones, ceses y que pidan perdón otros responsables", ha dicho resignado el portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada por la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, ha acompañado a los afectados en su marcha hasta la Plaza del Obradoiro y ha calificado de "descorazonador" que todavía no se hayan asumido responsabilidades políticas.