Las palabras de Rajoy que han emocionado a su esposa Viri

Elvira Fernández 'Viri', esposa de Mariano Rajoy, ha sido una de las protagonistas sorpresas de la primera jornada del Congreso Extraordinario del PP. En el discurso adiós de su marido a la presidencia del partido ha habido un hueco muy especial para ella. "Tengo que dar las gracias por estos años a mi familia y de manera especial a mi mujer. Durante estos años he faltado a muchas reuniones familiares. He faltado a todo lo que sería lo normal en una familia. Nunca he escuchado reproches. Y si he escuchado alguno, no lo recuerdo", ha dicho despertando la sonrisa de los compromisarios. "Mi familia ha sufrido los inconvenientes de la política. Muchas veces he llevado los problemas del trabajo a casa. Pero nunca los de casa al trabajo, porque siempre había quien lo solucionaba todo con cariño. Gracias por todo, Viri", ha dicho el presidente mientras ella lo observaba desde su butaca al borde de la emoción.

Gracias a mi familia por ayudarme a cumplir mi sueño, y especialmente a mi mujer. Nunca me habéis fallado.



Gracias, Viri.

#19CongresoPP pic.twitter.com/gHurNCQIkK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 20 de julio de 2018

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, también ha dedicado unas bonitas palabras para ella: "Muchas gracias querida Viri, porque nada de esto, de lo que hoy estamos haciendo balance, habría sido posible sin estar tú a su lado, muchas gracias". Tras escuchar estas palabras, la esposa de Rajoy ha roto a llorar de emoción.

Nada más terminar la intervención de la presidenta del XIX congreso del PP, Rajoy ha difundido un tuit en su cuenta personal en la que aparece su imagen en el plenario, al lado de Elvira Fernández, y una sola palabra: "Gracias"