Las dudas de Herrera sobre la instrucción de la juez que investiga el máster de Casado

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de este miércoles para analizar la decisión de la juez que investiga el máster de Casado de elevar la causa al Supremo para saber si el líder del PP cometió delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. "Es el culebrón del verano, vamos a tener máster hasta en la sopa", ha comenzado asegurando Herrera.

El comunicador asegura que la magistrada ha hecho una instrucción "en base a las declaraciones en rueda de prensa que ha dado Casado, al que no le ha dado la oportunidad de declarar voluntariamente". "La magistrada asegura que está aforado y que tiene que hacerlo ante el Supremo, pero la Ley de Enjuiciamento criminal sí lo permite. ¿Por qué no ha consentido que el señor Casado realizara algún tipo de declaración voluntaria? Pues porque resulta que, quizás, con eso se le desinflaría el caso y no lo hubiera podido llevar al Supremo", ha dicho.

Herrera remarca que se investiga un título que, en realidad, "es solo un curso puente para un doctorado que el líder del PP finalmente no hizo". Además, Casado mostró los trabajos realizados para ese curso cuando comenzaron las sospechas. "Pero la juez dice, que a lo mejor, esos trabajos los ha hecho después. ¿Y qué culpa tiene el señor Casado de que la universidad no guarde todos los trabajos?. Por cierto, no estaba obligada a ello".

Herrera recuerda que la juez le imputa posibles delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa, algo sorprendente puesto que "no hay casi antecedentes en la jurisprudencia del Supremo de ese tipo de prevaricación cuando no hay dinero de por medio". Por último, Herrera pone en duda que se intentara beneficiar políticamente a Casado por su relevancia política: "Por entonces él era un diputado raso de la Asamblea de Madrid. Hombre, había que tener una vista tremenda para poder adelantar en aquellos años que Casado iba a ser presidente del PP"

Por todo ello, Herrera cree que la juez "ha retorcido las cosas" para que esos indicios, "que de por sí son poca cosa", sean unas pruebas "definitivas y definitorias". La investigación, eso sí, hace que Casado "tenga que jugar el partido de tenis con una mano atada". "Y ya veremos cuanto tiempo lleva esto si presenta algún recurso. Pero van a ser varios meses que va a aprovechar el fuego amigo y el fuego enemigo. Porque el PP también podría escribir libros y libros de eso que se llama el fuego amigo del adversario, que, a veces, está dentro del partido, más que fuera", ha finalizado Herrera.

