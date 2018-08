El juez no admite la querella de Torra contra Bono por equipararle con los nazis

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha inadmitido la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, contra el exministro y expresidente del Congreso José Bono, han informado a Efe fuentes próximas a este último. Torra se querelló contra Bono por posibles delitos de injurias y de incitación al odio por haber dicho en un programa de televisión: "Las declaraciones de Torra están más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos".

La querella planteaba que esas palabras contenían "descalificaciones gravemente ofensivas" contra Torra de forma "gratuita" y sin la "menor justificación", ya que el término "nazi" supone "una de las connotaciones más peyorativas que se le puede atribuir a un político". En concreto, Bono manifestó: "Usted se cree que a estas alturas del siglo XXI se puede decir, como él (Torra) ha dicho, que para Cataluña es un deterioro cruzarse por la calle a unos niños...y niñas, dijo, hablando en castellano... Este señor, no está bien, y otras expresiones que están más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos".

Según los servicios jurídicos de la Generalitat, estas afirmaciones resultan "gravemente" atentatorias contra el honor del presidente de la Generalitat y no se pueden amparar en la libertad de expresión porque el Tribunal Constitucional ha determinado que este derecho no justifica el uso de expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias que excedan del derecho de crítica. La querella resaltaba que Bono cometió un delito de incitación al odio, ya que aseguró que Torra tenía planteamientos cercanos a los "nazis" por su mera pertenencia a una ideología política, el independentismo. "Atribuir la condición de tener planteamientos cercanos a los 'nazis' al Muy Honorable Presidente de la Generalitat, de forma totalmente gratuita y sin la menor justificación, como si éste pretendiera el establecimiento de un auténtico sistema totalitario y el exterminio de otros pueblos y opositores, constituye, por su propio sentido gramatical, una afirmación claramente insultante y vejatoria", agregaba el escrito que no ha sido admitido a trámite.