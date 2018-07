La 'trampa' de la Guardia Civil en la que cayó el 'Rambo de Cantabria'

La Guardia Civil ha detenido poco antes de la una de esta madrugada a Luciano José Simón, el vecino de Turieno (Cantabria), de 58 años, que se fugó por la mañana de su casa tras atrincherarse once horas y de la que salió armado sin ser visto, después de disparar a los agentes, uno de los cuales resultó herido. El hombre ha sido detenido cuando volvía a su casa, confiado en que el operativo de búsqueda estaba desplegado por los montes de Camaleño siguiendo su rastro. Agentes de la Guardia Civil esperaban ocultos al individuo en las proximidades de su domicilio, hasta que han conseguido detenerle tendiéndole una trampa.

Apenas unas horas después de la detención, el portavoz de la Guardia Civil en Cantabria ha relatado en 'Herrera en COPE' como se ha llevado a cabo este arresto. Miguel Ángel Salazar ha explicado que el operativo era muy complejo por la orografía del terreno. "Es una zona muy boscosa y de acceso muy complicado", ha señalado. A continuación, ha explicado cómo le tendieron la trampa: "Si el sospechoso pensaba que el operativo se ha retirado para cubrir zonas más amplias, él podría intentar volver a casa. Y así fue, lo que favoreció que unidades ocultas lo detuvieran. Cuando ha sido arrestado, iba desarmado y ha asegurado que ha ocultado el arma de fuego en el bosque".

La operación ha recibido críticas por la huida del hombre cuando la Guardia Civil entró en su casa por la mañana. A este respecto, Miguel Ángel ha explicado que una situación de fuego real es muy compleja y tener tener todo controlado es absolutamente imposible. "Cuando uno de nuestros hombres es herido, lo primero es proteger la vida de un ser humano. Esta persona consigue huir por una pequeña ventana que no habíamos detectado y se va al bosque entre la oscuridad”. El portavoz de la Guardia Civil no ha contestado a las palabras del presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla que calificó como chapuza la operación de la Benemérita. "No vamos a valorar las opiniones de los políticos, nosotros nos dedicamos a salvarguardar la vida de los ciudadanos y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible”, ha concluido.